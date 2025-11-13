Arbetsledande kock, Ängås skola kök
Orust kommun / Kockjobb / Orust Visa alla kockjobb i Orust
2025-11-13
, Stenungsund
, Lilla Edet
, Uddevalla
, Lysekil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Orust kommun i Orust
, Tjörn
eller i hela Sverige
Orust - den gröna och trygga ön där tanken är fri och drömmar får liv.
Vi satsar på utveckling och investerar i både välfärd och våra medarbetare.
Vi är stolta över att vår senaste medarbetarenkät visade att närmare 90% av våra medarbetare är stolta över att arbeta i Orust kommun.
Välkommen till oss! Om arbetsplatsen
Kost-och lokalvård tillhör sektor Samhällsutveckling och består av fyra geografiska områden med totalt cirka 70 medarbetare.
Genom vårt arbete ser vi till att kommunens särskilda boenden, skolor och förskolor får avnjuta god och näringsriktig mat.
Du kommer vara placerad i Svanesund och ingå i en arbetsgrupp om 6 personer. Ängås skola är en F-9 skola med ca 500 elever. Köket är ett tillagningskök som också skickar mat till två närliggande förskolor.
Vi arbetar aktivt med digitalisering och att öka vår andel ekologiska livsmedel som i dagsläget ligger på 60%. År 2022 blev Orust kommun utnämnd till årets spjutspetskommun av Ekomatscentrum och vi fick även Orust kommuns kvalitetspris för vårt arbete med att digitalisera egenkontrollen.
Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa måltider som gör skillnad - varje dag?
Som arbetsledande kock blir du en nyckelperson i vår verksamhet, där du leder, inspirerar och utvecklar köksteamet mot gemensamma mål. Hos oss får du kombinera din kulinariska kompetens med ett engagerat ledarskap och ett stort fokus på kvalitet, hållbarhet och matglädje.
• Leda, fördela och inspirera köksteamet i det dagliga arbetet - skapa arbetsglädje, engagemang och samarbete i köket.
• Planera och driva den dagliga verksamheten så att varje måltid håller hög kvalitet och serveras med stolthet.
• Tillaga och servera näringsrika måltider från grunden, med omtanke om smak, presentation och gästens upplevelse.
• Säkerställa kvalitet och följsamhet till lagar, rutiner och riktlinjer, inklusive livsmedelshygien enligt HACCP.
• Ansvara för kökets ekonomi och beställningar, samt arbeta med ett hållbart och resurseffektivt tänk i hela verksamheten.
• Driva utveckling inom hållbarhet och miljö, med fokus på minskat matsvinn och smarta lösningar.
• Skapa engagemang och delaktighet kring måltiden tillsammans med enhetschef, skolpersonal och elever.
• Bidra till en positiv måltidsupplevelse genom ett varmt bemötande och nära kontakt med våra matgäster.
• Samarbeta med kollegor och andra arbetsledande kockar i verksamheten samt delta i samverkans- och uppföljningsmöten.
Om dig
• Vi söker dig som brinner för matlagning och vill vara med och skapa goda, näringsrika och minnesvärda måltider för våra gäster!
• Du trivs i en miljö där du får ta ansvar, planera självständigt och bidra till en positiv stämning i köket.
• Du är en naturlig ledare som trivs med att inspirera andra och se till att arbetet flyter på. Samtidigt har du ett öga för detaljer, är strukturerad och har lätt för att anpassa dig när förutsättningarna förändras.
• Du har goda kunskaper om specialkost och livsmedelshantering i storkök och är väl bekant med egenkontroll och hygienrutiner.
• Du kommunicerar tydligt, både muntligt och skriftligt på svenska, och är trygg i att arbeta med digitala system för beställningar och dokumentation.
• Har du erfarenhet av kostplaneringssystem, gärna Matilda, ser vi det som ett stort plus!Publiceringsdatum2025-11-13Kvalifikationer
• Kockutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av att leda en arbetsgrupp av motsvarande storlek eller gärna större.
• Du har erfarenhet från storkök eller offentlig måltidsverksamhet.
• Dokumenterade kunskaper om specialkost och allergener.
• Datorvana och gärna erfarenhet av kostdataprogrammet Matilda.
• Du är en samarbetsinriktad lagspelare med servicekänsla, engagemang och kvalitetsmedvetenhet.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Övriga upplysningar:
Arbetstid/varaktighet: Heltid, tillsvidare
Lön: Individuell lönesättning
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
Körkort: B
För Orust kommun är det en självklarhet att mångfald och jämställdhet gynnar arbetsgruppen, arbetsplatsen och arbetsgivaren.
Vi tillämpar rökfri arbetstid.
Inom vissa yrken i Orust kommun krävs utdrag ur belastningsregistret eller säkerhetsprövning. Det gäller alla som ska arbeta inom skolan, HR-, Ekonomienheten samt med direkt stöd till brukare inom sektor omsorg.
Vill du veta mer om Orust kommun som arbetsgivare och de förmåner vi erbjuder kan du läsa mer på vår webb:
Orust.se
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orust kommun
(org.nr 212000-1314), http://www.orust.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Jonas Jarsén jonas.jarsen@orust.se 0304-33 47 46 Jobbnummer
9603001