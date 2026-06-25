Arbetsledande domkyrkokomministrar
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2026-06-25
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Uppsala domkyrka söker två arbetsledande domkyrkokomministrar, en med inriktning kulturarv, lärande och besöksnäring och en med inriktning gudstjänst och musik.
Uppsala pastorat
Svenska kyrkan Uppsala är de sex tätortsförsamlingarna i samverkan och ansvarar också för Uppsala kyrkogårdar. Fem av församlingarna bildade 2014 Uppsala pastorat med gemensam styrelse och ledning. Tillsammans vill vi vara den lokala kyrkan för 180 000 Uppsalabor.
Uppsala domkyrka
Uppsala domkyrka har som uppgift att vara en plats där församling, stift och hela landet ryms och benämns ibland som rikshelgedom. Här pågår ett rikt verksamhetsliv med gudstjänster, konserter och en mängd olika arrangemang. Uppsala domkyrka är nordens största katedral och har ca 700 000 besökare per år.
Om tjänsterna
Inriktning kulturarv, lärande och besöksnäring
Till inriktningen kulturarv, lärande och besöksnäring söker vi dig med ett genuint intresse för historia och kulturarv. Du kommer att arbetsleda personal för visningsverksamhet, kyrkopedagogik, butik, kafé och konserveringsateljéer; textil och glasmåleri. För att lyckas i ditt uppdrag behöver du kunna förstå de ekonomiska aspekterna av verksamheter som dels skall bära sig själva, dels fungera tillsammans med ett rikt församlingsliv. Du ska förstå Uppsala domkyrka som förvaltare av ett gemensamt och skyddat kulturarv. I din roll ingår även inventarieansvar.
Inriktning gudstjänst och musik
Till inriktningen gudstjänst och musik söker vi dig som är en god liturg och predikant med ett stort intresse för och bred kunskap om Svenska kyrkans musik- och gudstjänstliv. Du kommer att arbetsleda personal för domkyrkomusiken, vaktmästeri samt två komministrar. Du behöver kunna förstå komplexiteten i en verksamhet som bedrivs på hög nivå och i stor volym samt ha en övergripande blick för helheten med förmåga att samordna de olika delarna.
Gemensamt för båda tjänsterna
Vi söker lagspelare som är inlyssnande och modiga med en vilja att ge alla som vill möjlighet att se, uppleva och ta del av Uppsala domkyrka. Du vill utöva ett tydligt och prestigelöst ledarskap och har förmåga att få dina medarbetare att växa och trivas. Du har lätt för att samarbeta med människor inom och utom Svenska kyrkan och pastoratet. Du är trygg i dig själv och ser fram emot att samarbeta med den andra arbetsledande komministern och hela arbetslaget. Vidare är du administrativt stark med framförhållning i planeringen.
I uppdragen ingår bland annat:
Sedvanliga prästerliga uppgifter med tjänstgöring i små och stora gudstjänster.
Kyrkliga handlingar i såväl Uppsala domkyrka, som i stadsdelskyrkorna i Uppsala domkyrkoförsamling.
Medverka till att utveckla Uppsala domkyrka som besöksmål.
Ansvara för kontakt och planering av särskilda arrangemang och konferenser.
Ingå i domkyrkans ledningsgrupp med domkyrkokaplanen som närmaste chef.Publiceringsdatum2026-06-25Kvalifikationer
Prästvigd enligt Svenska kyrkans ordning.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Upplysningar om tjänsten
Båda tjänsterna är tillsvidareanställning på heltid med tillträde 1 januari 2027 eller enligt överenskommelse. Intervjuer kommer att genomföras under vecka 34.
För mer information
Information om tjänsterna lämnas av domkyrkokaplan Sam Douhan: 018-430 36 31 eller sam.douhan@svenskakyrkan.se
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Facklig företrädare
Johan Engvall, Kyrkans akademikerförbund. johan.engvall@kyrka.seSå ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan i form av en CV och ett personligt brev, senast den 31 juli. Ange vilken av tjänsterna som din ansökan avser. Det är möjligt att söka båda tjänsterna.
Vi tar endast emot ansökningar via ansökningsformuläret som du når via annonsen. Ansökningar som inkommer på annat sätt, exempelvis via e-post, beaktas inte. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Pastorat
(org.nr 252003-0145), https://www.svenskakyrkan.se/
Domkyrkoplan (visa karta
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753 10 UPPSALA Arbetsplats
Domkyrkan, Uppsala pastorat Jobbnummer
9978141