Arbetsledande diakon i Svenska kyrkan
Hudiksvallsbygdens församling / Prästjobb / Hudiksvall Visa alla prästjobb i Hudiksvall
2026-02-24
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hudiksvallsbygdens församling i Hudiksvall
Hudiksvallsbygdens församling söker arbetsledande diakon
• som vågar förändra världen i det lilla (och ibland i det stora).
Det finns platser där tiden går långsammare. Där människor hälsar på varandra, där havet känns nära och där ljuset faller lite mjukare över dagen. Hudiksvallsbygden är en sådan plats. Men under ytan pulserar liv, rörelse, utmaningar och hopp.
Just nu söker vi dig
• som vill vara där det händer, där människor finns, där Gud rör vid vardagen.
• som har erfarenhet av arbetsledning och vill vara med och forma framtidens diakonala arbete.
Vi söker en diakon som:
har modet att lyssna på det som inte alltid blir sagt
vågar stå kvar när livet lutar
tror på människors egen kraft och Guds närvaro mitt i allt
kan skapa struktur i kaos och värme i det ordnade
gillar att bygga relationer, nätverk och broar
både kan hålla i ett samtal med en sörjande, ett projektmöte i arbetslaget och en spontan kaffestund med någon som bara behövde bli sedd
i
Hos oss får du:
Ett arbetslag där humor, hjärta och professionalism går hand i hand
Kollegor i olika yrkesroller som vill samarbeta och hitta nya vägar
Möjlighet att forma och utveckla arbetet-vi lyssnar och vi testar
En verklighet där du verkligen gör skillnad för människor, varje vecka
En församling mitt i en levande kuststad, nära natur, kultur och gemenskap
l
Dina uppdrag kan bland annat vara:
diakonala samtal och stödinsatser
arbete med frivilliga och sociala verksamheter
samverkan med samhällsaktörer
gudstjänster, andakter och själavård
utvecklingsarbete inom diakoni och hållbarhet
Arbetsledning:
Tjänsten har en arbetsledande funktion så vi söker dig som vill ta ett helhetsansvar, stärka strukturer och bidra med både värme och strategiskt tänkande.
Idag består vårt diakonala team av:
Två diakoner på 50 % och 100% med fokus på församlingens kärnverksamhet.
En diakon med delad tjänst mellan Hudiksvallsbygdens församling och Sjukhuskyrkan på Hudiksvalls sjukhus.
Som arbetsledande diakon kommer du, tillsammans med kyrkoherde och ledning, samordna och stärka helheten och bidra till riktning och tydlighet i en diakoni som redan är väl förankrad men har potential att växa ytterligare. Du har ett särskilt ansvar för att levandegöra och fördjupa det diakonala perspektivet i hela församlingens verksamhet.
Vem är du?
Du är vigd diakon i Svenska kyrkan (eller på väg att bli det). Du bär på ett varmt hjärta, en stabil grund och en vilja att följa med dit Gud pekar - även när kartan behöver ritas om.
Arbetstid: Kvälls- och helgtjänstgöring ingår i tjänsten
Intresserad? Ta steget.
Skicka in din ansökan och låt oss veta vem du är, vad du drömmer om och hur du vill forma diakoni i Hudiksvallsbygden.
Ansökan med personligt brev, CV, och två referenser skickas till: hudiksvallsbygden.ledigtjanst@svenskakyrkan.se
Märk ansökan med: Diakon Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: hudiksvallsbygden.ledigtjanst@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Diakon". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hudiksvallsbygdens församling
(org.nr 252004-7404)
Olof Bromans Gata 8 (visa karta
)
824 43 HUDIKSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Komminister (arbetsledare för diakonin)
Tomas Jönsson tomas.jonsson@svenskakyrkan.se 073-074 42 23 Jobbnummer
9759382