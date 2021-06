Arbetskonsulenter till Arbetsmarknadsenheten - Vänersborgs Kommun - Personaltjänstemannajobb i Vänersborg

Vänersborgs Kommun / Personaltjänstemannajobb / Vänersborg2021-06-282021-06-28Vill du vara en del av en enhet som är i utveckling och ingå i ett aktivt team med ett starkt driv? Här finns en möjlighet för dig som vill vara med och utveckla en verksamhet, utifrån de förändringar som sker inom det arbetsmarknadspolitiska området! Inom Arbetsmarknadsenheten finns det så kallade vägledningsteamet.Teamet består av arbetskonsulenter vars uppdrag är rusta och matcha personer, som inte kommit in på eller som förlorat kontakten med arbetsmarknaden, till arbete eller studier.I rollen som arbetskonsulent kommer du arbeta motivationsskapande och lösningsfokuserat med målet att individen når egenförsörjning genom studier eller arbete. Din uppgift är att kartlägga deltagarens resurser och förmågor, för att sedan coacha och vägleda individen till ett eget beslut om studier eller arbete. Tillsammans med kollegor så leder du även coachande och vägledande gruppaktiviteter. I arbetet ingår att upprätta handlingsplaner, kontinuerligt följa upp insatser och deltagarens utveckling samt dokumentera detta i befintligt datasystem. En viktig del i arbetet är att matcha deltagaren mot lämpliga aktiviteter och insatser, som stödjer individen i riktning mot önskade studier eller arbete. Du arbetar i nära samverkan med olika myndigheter och i ett tätt samarbete med övriga professioner i verksamheten. Du kommer också delta i det kontinuerliga utvecklingsarbetet på enheten och inom verksamhetsområdet.Relevant akademisk utbildning, till exempel inom studie- och yrkesvägledning, socialt arbete eller arbetsvetenskap. Du har erfarenhet av arbetsmarknadsinsatser i offentlig eller privat verksamhet. Utbildning i till exempel arbetsmarknadscoaching, motiverande samtal (MI),Supported employment eller liknande är meriterande. Likaså kunskaper i något eller några utomeuropeiska språk.Du har en empatisk förmåga i kombination med ett professionellt bemötande. Du tror på individens förmåga och kan vägleda denne till egna beslut om studier eller arbete. Det är naturligt för dig att bygga förtroendefulla relationer, både med deltagare och samarbetspartners. Du har en stark drivkraft. Tycker utmaningar och ser möjligheter. I ditt arbete är du flexibel, kreativ och öppen för nya lösningar. Tydlighet och uthållighet kännetecknar din person.Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livetOlika är normen! Hos oss är mångfald positivt, alla är vi olika och det är en tillgång. Vi arbetar även aktivt med att skapa ett hållbart arbetsliv och därför har vi rökfri arbetstid på alla våra arbetsplatser.Kommunen nyttjar vår tids möjligheter att ge nya medarbetare en introduktion direkt vid start! Är du nyfiken på att prova introduktionen redan nu och få veta mer om hur vi arbetar i Vänersborgs kommun? Starta introduktionen genom att välja avsnitt och skriv in ditt namn för att få ett diplom efter genomförd introduktion. Ditt namn registreras ingenstans.Är du nyfiken på att veta mer om oss som arbetsgivare och vilka förmåner vi erbjuder - surfa in på vår sida jobba i kommunen.Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du här.Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling.Varaktighet, arbetstid100 %. Tillträde: Tillträde snarast eller efter överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-07-25Vänersborgs kommun5832657