Arbetskonsulent till Wilja Arbetsrehab
Misa AB / Socialsekreterarjobb / Ludvika Visa alla socialsekreterarjobb i Ludvika
2025-12-16
Wilja Arbetsrehab ingår i WiljaGruppen som ägs av den allmännyttiga Stiftelsen Includia.
Vår vision är att med rätt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Vi erbjuder individuellt stöd till arbete och studier, och genom vår verksamhet gör vi skillnad för både individ och samhälle. Vi strävar efter att vara kunskapsledande inom arbetslivsinriktat stöd genom satsningar på forskning, kunskapsspridning och kompetensutveckling för våra medarbetare.
WiljaGruppen är en ansvarstagande arbetsgivare och vi arbetar aktivt med frågor som mångfald, arbetsmiljö och friskvård. Vi ser positivt på de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald kan tillföra organisationen.
Om Wilja Arbetsrehab
Till verksamheten i Ludvika önskar vi nu förstärka med en arbetskonsulent. I nuläget är vi två personer och arbetar huvudsakligen med tjänsten Steg till arbete, där vi på uppdrag av Arbetsförmedlingen stödjer personer som står utanför arbetsmarknaden att närma sig arbete eller studier. Målet är att stärka deltagarnas förmåga, motivation och självförtroende genom individuellt anpassade aktiviteter.
Som medarbetare i uppdraget arbetar du nära deltagarna och samarbetar med kollegor, arbetsgivare och andra aktörer för att skapa meningsfulla vägar framåt. Arbetet innebär bland annat att kartlägga deltagarnas styrkor och behov, planera och följa upp individuella mål samt vägleda dem mot praktik, arbete eller utbildning.
- Högskoleutbildning inom det sociala området, exempelvis som arbetsterapeut, beteendevetare eller studie- och yrkesvägledare.
Meriterande
- Examen som arbetsterapeut.
- Erfarenhet och utbildning i metoden Supported Employment.
- Erfarenhet och utbildning i MI (Motiverande Samtal).
- Vana att handleda personer med behov av arbetslivsrehabilitering.
- Förmåga att stötta och motivera individer som av olika skäl haft svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.
För att lyckas i tjänsten är det viktigt att du tilltalas av att skapa och bibehålla goda relationer med uppdragsgivare, samarbetspartners och arbetsplatser. Det är också viktigt för oss att du delar vår värdegrund om att alla kan delta i samhället och arbetslivet med rätt stöd.
Vi erbjuder dig
Hos Wilja Arbetsrehab får du frihet att planera din arbetsdag, ett nära och tillitsbaserat ledarskap och en stor delaktighet i verksamhetens utveckling. Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag, gedigen introduktionsutbildning och kompetensutveckling, intern handledning samt tjänstepension.
Timanställning, planerat tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Utdrag ur Polisens belastningsregister (Lag 1998:620) ska uppvisas innan du erbjuds anställning.
Intervjuer kommer att ske löpande och sista ansökningsdag är 2026-01-16. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningar löpande. För frågor kring tjänsten hör av dig till enhetschef Asso Abdullahi, e-post: asso.abdullahi@misa.se
För mer info: Wilja Arbetsrehab i Ludvika - Arbetsrehab
Välkommen med din ansökan! Ersättning
