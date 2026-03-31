Arbetskonsulent till Eskilstuna
Kort om oss
Accepta Vi bedriver verksamhet och projekt ämnade att stötta, stärka samt möjliggöra för individer och grupper att närma sig samhälle och arbetsliv. Vi har mycket god kännedom om förutsättningarna på den lokala arbetsmarknaden och kan därför erbjuda flexibla kvalitativa tjänster med mål att nå anställning eller studier.
Bli vår nya kollega!
Vi har lång erfarenhet av att arbeta med människor som står en bit ifrån arbetsmarknaden och behöver stöd, motivationsinsatser samt ökad kunskap om hur arbetsmarknaden fungerar för att kunna ta steget tillbaka in i arbetslivet igen.Publiceringsdatum2026-03-31Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är drivande och säljande då du i första hand kommer att arbeta med arbetsgivarkontakter för att finna och matcha arbetsprövningsplatser till våra deltagare.
Du arbetar i team med arbetsterapeuter och arbetskonsulenter för att hitta arbetsgivare. I jobbet ingår även att hålla i gruppaktiviteter, samt som stötta som handledare i tjänsten Steg till Arbete samt även i våra andra tjänster såsom Rusta och Matcha m.fl.
I ditt arbete kommer du att möta deltagare på väg in i, eller tillbaka till, arbetslivet. Genom, handledning, individuella samtal och workshops, kommer du att motivera och engagera deltagarna. Du kommer att praktiskt hjälpa till med handledning och coachning av våra deltagare i deras eget arbete i våra lokaler. Ditt mål är att våra deltagare ska ha en meningsfull tid hos oss och utvecklas positivt i sina mål att närma sig arbetsmarknaden.
Är det dig vi söker?
Accepta Vi har självständiga filialer i hela Sverige och hos oss i Eskilstuna kommer du att bli en del av ett gäng andra glada arbetskonsulenter, coacher och arbetsterapeuter. Just nu har vi mycket att göra, det är därför vi söker dig. För din del innebär det att du behöver vara självgående, strukturerad, snabblärd och handlingskraftig.
Vi vill att du brinner för skapa kontakter och att bygga nätverk. Du har en förmåga att skapa och utveckla relationer med människor, såväl deltagare som arbetsgivare.
KRAV FÖR TJÄNSTEN
Erfarenhet: Minst 1 års erfarenhet av handledning av något slag.
Utbildning: Minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare system) inom områdena;
Arbetsliv, organisation och personalarbete, studie- och yrkesvägledning, företagsekonomi, arbetslivspsykologi, beteendevetenskap, arbetsterapeut- eller socionomutbildning.
ALTERNATIVT
Arbetslivserfarenhet: Minst tre års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i följande yrke eller arbetsuppgifter
Arbetsledning med personalansvar, Rekrytering & bemanning, Omställningsarbete för arbetssökande, Studie- och yrkesvägledning, Handläggning i personalfrågor (dock ej enbart personaladministration), Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor, Arbete med social- och gruppsykologi, Karriärvägledning
Samt 1 års eftergymnasiala studier inom något av områdena Arbetsliv, organisation och personalarbete, studie- och yrkesvägledning, företagsekonomi, arbetslivspsykologi, beteendevetenskap, arbetsterapeut- eller socionomutbildning.
Meriterande;
Erfarenhet av kontaktskapande och nätverksbyggande arbete.
Erfarenhet inom karriärcoachning, rekrytering.
Andra språkkunskaper utöver god svenska och engelska.
Mycket goda kunskaper i Word, Excel och Powerpoint.
Så ansöker du
Skicka CV och ansökningsbrev till: magnus.gustafsson@acceptavi.se
OBS! Märk din ansökan med "AK Eskilstuna".
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: magnus.gustafsson@acceptavi.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AK Eskilstuna".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Accepta Vi AB
(org.nr 559205-1311), http://www.acceptavi.se
Nystrandsgatan 23 (visa karta
)
633 46 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eskilstuna, Nystrandsgatan 23 Kontakt
Magnus Gustafsson magnus.gustafsson@accepta-vi.se
9829392