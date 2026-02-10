Arbetskonsulent till daglig verksamhet steg 3
2026-02-10
Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.

Arbetsuppgifter
Som arbetskonsulent inom daglig verksamhet (DV) i Nyköping arbetar du tillsammans med fyra andra kollegor för individuell integrering av funktionsnedsatta personer hos företag och föreningar. Du arbetar utifrån ett myndighetsbeslut där deltagarna har ett SoL eller LSS beslut. I rollen ingår även att uppsöka och ta kontakt med nya arbetsplatser utifrån brukarnas önskemål och färdigheter. Du planerar långsiktigt utifrån individens behov, situation och utveckling genom arbetsprogram och schema för deltagarna som är skapat efter deras individuella förutsättningar.
Sammanfattningsvis ansvarar du som arbetskonsulent bland annat för:
• Upprätta individuella handlingsplaner
• Planera och genomföra individuella möten samt nätverksmöten.(vägleda och motivera)
• Genomföra uppföljning med deltagare, aktuella uppdragsgivare och andra relevanta parter
• Kontakt med potentiella arbetsgivare och näringslivet
• Tät kontakt med handledare i verksamheterna
• Kartläggning/utredning av personers arbetsförmåga
• Dokumentation

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har lämplig utbildning, gärna inom pedagogik/metodik, till exempel stödpedagog, arbetsterapeut eller jobbcoach.
• Har kunskap om företag och föreningsliv i Nyköping
• Har körkort B manuell växellåda
Du ska ha erfarenhet av arbete med personer som har någon form av funktionsnedsättning. Meriterande är också erfarenhet av arbete som arbetskonsulent, kunskap inom samtalsmetodik, motiverande samtal samt utbildning inom arbetssättet supported employment.
Du som söker tjänsten arbetar metodiskt, är uthållig och har förmåga att motivera andra människor. Du är pedagogisk i din kommunikation och kan visa på fördelar med att göra förändringar i en persons livssituation. Som person är du även strukturerad och drivande samt besitter goda kunskaper i det individuella samtalet.
Då arbetsmarknadens förutsättningar och individers behov varierar är det viktigt att enhetens arbetskonsulenter är flexibla för förändringar i verksamheten. Arbetet förändras kontinuerligt och du bör vara intresserad av att utveckla ditt arbetssätt och arbeta utifrån de uppsatta mål och ramar som finns för verksamheten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Ostlänken, en del av Sveriges nya stambanor med resecentrum i Nyköpings centrum och vid Skavsta. Utvecklingen kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
Ersättning
