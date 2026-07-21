Arbetskonsulent till Daglig verksamhet LSS
Borlänge kommun, Omsorgsförvaltningen/funktionshinderomsorgen / Personaltjänstemannajobb / Borlänge Visa alla personaltjänstemannajobb i Borlänge
2026-07-21
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Daglig verksamhet enligt LSS erbjuder meningsfull sysselsättning för personer med funktionsnedsättning som står utanför den reguljära arbetsmarknaden och inte studerar. Verksamheten utgår från LSS-lagstiftningens intentioner om goda levnadsvillkor, delaktighet, självbestämmande och inflytande. Vi erbjuder en arbetsplats där engagemang, samarbete och utveckling står i centrum och där du får möjlighet att göra verklig skillnad i människors vardag.
Arbetet sker i nära samverkan mellan biträdande enhetschefer, arbetskonsulenter, samordnare, stödassistenter och externa samarbetspartners för att skapa utvecklande och inkluderande miljöer för deltagarna.
Självklart lockar vår värdegrund dig!
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhet
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-21Arbetsuppgifter
Som arbetskonsulent arbetar du med att stödja personer med funktionsnedsättning att hitta, utveckla och bibehålla en meningsfull sysselsättning inom daglig verksamhet enligt LSS. Du kartlägger deltagarnas förmågor, intressen och behov samt planerar och samordnar individuellt anpassade insatser. Arbetet innebär att motivera, vägleda och stötta deltagare i deras personliga utveckling mot ökad självständighet, delaktighet och social gemenskap.
I rollen ingår att samverka med deltagare, anhöriga, kollegor, myndigheter, arbetsplatser och andra samarbetspartners för att skapa bästa möjliga förutsättningar för individens utveckling. Du ansvarar för dokumentation, uppföljning och utvärdering av insatser samt arbetar aktivt för att säkerställa att deltagarna ges inflytande över sin vardag och sina individuella mål. Arbetet ställer höga krav på ett professionellt bemötande och ett lösningsfokuserat arbetssätt.
Du bidrar till att utveckla verksamheten genom att identifiera nya möjligheter, skapa meningsfulla aktiviteter och bygga relationer med arbetsplatser och andra aktörer i samhället.
Rollen är varierande och kombinerar pedagogiskt stöd, coachning och praktisk vägledning med planering, samordning och uppföljning. Genom ditt engagemang och din förmåga att se individens styrkor skapar du förutsättningar för varje deltagare att utveckla sina egna förmågor, intressen och mål.Kvalifikationer
Grundkrav för tjänsten:
• Eftergymnasial utbildning inom socialt arbete, beteendevetenskap, socialpedagogik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• God datorvana och erfarenhet av digitala dokumentationssystem
• God kunskap om lagstiftning och regelverk inom LSS
• Dokumenterad erfarenhet av arbete med personkretsen inom LSS
• B-körkortDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett genuint engagemang för att stödja människor i deras utveckling och som ser individens möjligheter och styrkor. Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i tvärprofessionella team där samverkan är en naturlig del av arbetet. Samtidigt är du självgående, strukturerad och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt.
Du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och kan anpassa ditt arbetssätt utifrån deltagarnas individuella behov och förändrade förutsättningar. Genom ett pedagogiskt och motiverande arbetssätt skapar du förutsättningar för delaktighet, självständighet och utveckling. Du är lyhörd, relationsskapande och har förmåga att bygga förtroendefulla relationer med deltagare, anhöriga, kollegor och samarbetspartners.
Meriterande kvalifikationer:
• Utbildning i motiverade samtal (MI)
• Utbildning i lågaffektivt bemötande
• Utbildning inom tydliggörande pedagogik
• Kunskap om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)
• Erfarenhet av arbetsinriktat stöd, coachning eller samverkan med arbetsgivare
• Utbildning inom Supported Employment eller Supported Education
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde snarast.
Arbetstid: Dagtid.
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För den som erbjuds anställning krävs utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister. Ansök om utdrag redan idag då det kan ta flera veckor. Ansök utdraget via länken: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336981". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borlänge Kommun
(org.nr 212000-2239)
Röda vägen 50 (visa karta
)
781 81 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borlänge kommun, Omsorgsförvaltningen/funktionshinderomsorgen Kontakt
Vision
Cecilia Tomtlund vision@borlange.se +4624374097 Jobbnummer
10008360