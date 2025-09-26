Arbetskonsulent till Arbetsmarknadsavdelningen - vikariat
Torsby kommun, Arbetsmarknadsavdelningen / Socialsekreterarjobb / Torsby Visa alla socialsekreterarjobb i Torsby
2025-09-26
, Sunne
, Hagfors
, Munkfors
, Arvika
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Torsby kommun, Arbetsmarknadsavdelningen i Torsby
Vill du vara med och göra skillnad för unga som står utanför arbetsmarknaden? Torsby kommuns arbetsmarknadsavdelning (AMA) söker nu en engagerad arbetskonsulent som vill bidra till att fler unga hittar vägar till självförsörjning genom arbete, studier eller andra insatser. Tjänsten är en del av ett ESF-finansierat projekt med fokus på UVAS (unga som varken arbetar eller studerar).Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Som arbetskonsulent kommer du att handleda och stötta unga individer i deras resa mot egen försörjning. Tillsammans med kollegor, samverkanspartners och deltagare skapar du möjligheter för utveckling, motivation och framtidstro.
Du blir en del av ett engagerat team inom AMA som arbetar med helhetssyn och tilltro till individens resurser. Vi samarbetar nära med andra samhällsaktörer såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Polisen, Kriminalvården, Regionen samt andra kommunala förvaltningar som skola, fritid och socialtjänst.Arbetsuppgifter
• Handleda och coacha deltagare i deras individuella utvecklingsresor
• Identifiera behov, styrkor och mål tillsammans med individen
• Stötta deltagare i att ta steg mot arbete, studier eller annan form av självförsörjning
• Samarbeta med kollegor och externa aktörer för att skapa hållbara lösningar
• Dokumentera och följa upp deltagarnas utveckling
Vem är du?
Vi söker dig som är lyhörd, pedagogisk och lösningsfokuserad, med ett genuint engagemang för att hjälpa unga vidare i livet. Du har lätt för att bygga förtroende och kan anpassa ditt arbetssätt utifrån individens behov.
Du är också strukturerad, ansvarstagande och trivs i en roll där samarbete är avgörande.KvalifikationerKvalifikationer
• Högskoleutbildning inom exempelvis socionomprogrammet, personal- och arbetsliv, beteendevetenskap eller annan relevant utbildning
• Erfarenhet av att arbeta med arbetsmarknadsfrågor eller projekt är meriterande
• B-körkort är ett krav
• God datorvana och förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift
• Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Vill du vara med och bidra till en meningsfull förändring i ungas liv? Då ser vi fram emot din ansökan!
ÖVRIGT
Ansök senast: 2025-10-19, uttagning av kandidater och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan utsatt datum. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS2025/20". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Torsby kommun
(org.nr 212000-1777) Arbetsplats
Torsby kommun, Arbetsmarknadsavdelningen Jobbnummer
9528390