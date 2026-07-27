Arbetskonsulent
Skurups kommun, Arbetsmarknadsenheten / Personaltjänstemannajobb / Skurup Visa alla personaltjänstemannajobb i Skurup
2026-07-27
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Skurups kommun har drygt 17 000 invånare och ligger naturskönt på den skånska sydkusten, med utmärkta kommunikationer till Malmö, Ystad, Lund och Köpenhamn. I vår kommun bor invånarna i lugnet, med staden runt knuten. Det lokala näringslivet blomstrar och inflyttningen till kommunen ökar.
1 200 medarbetare håller dagligen hjulen snurrande, med fullt engagemang för medborgarnas bästa. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Vi är stolta över våra korta beslutsvägar. Tillsammans gör vi skillnad!
Skurups vision 2045: Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling skapar vi platsen där vi lever, verkar och växer – tillsammans. Skurups kommun är platsen för det goda livet.
Är du en person som ser möjligheter där andra ser hinder? Någon som förstår att små steg också är viktiga steg framåt? Vill du vara med och bygga något som utvecklas – på riktigt? Då kan SAM Fokus i Växt-huset vara rätt plats för dig.
I SAM Fokus arbetar vi nära människor i förändring. Du blir en del av individers utvecklingsresa, samtidigt som du bidrar till ett större sammanhang inom Växt-huset. Vårt arbete bygger på samarbete, delaktighet och ett gemensamt ansvar för att skapa hållbara resultat.
Här arbetar vi långsiktigt och med individen i fokus – där vi tillsammans stöttar, samordnar och skapar förutsättningar för stegvis utveckling.
I Skurup finns ett pågående projekt som är finansierat genom samordningsförbundet Finsam/Nils. Projektet kallas SAM Fokus och syftet är att coacha remitterade individer från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Regionen eller kommunen så att en positiv stegförflyttning mot rehabiliteringssamverkan och självförsörjning sker hos individen samt att hålla i ett myndighetsövergripande team med samverkansparterna inom Finsam/Nils. Projektet är en del i verksamheten Växt-huset som vänder sig till personer som har ett behov av stegförflyttning mot förbättrad psykisk hälsa och mot självständighet och självförsörjning.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Vi söker en arbetskonsulent som har erfarenhet av målgruppen individer som står långt från arbetslivet på grund psykisk ohälsa eller fysiska besvär. Genom ett coachande förhållningssätt ges individen en individuell plan som fylls av aktiviteter vilka gemensamt bidrar till en progression.
Deltagare kommer på remiss från samverkansparterna i Finsam där målen sätts utifrån den enskildes behov. Som arbetskonsulent och samordnare kommer du att skapa en inledande planering och kartläggning tillsammans med den enskilde, därefter kommer du att ha nära kontakt med handledare i verksamheten, där aktiviteterna utförs och sedan en övergripande uppföljning med samverkansparter från Finsam/Nils.
Du kommer tillsammans med kollega fungera som en väg in och säkerställa att rätt metoder och förhållningssätt tillämpas vid Växt-huset. Det myndighetsövergripande teamet bidrar till ökade chanser att det blir en bra planering och minimera glappen som kan innebära att individen tappar motivation i det påbörjade utvecklingsarbetet.
Du kommer att återrapportera projektets progress och hålla i uppföljningsdelen till styrelsen i Finsam/Nils.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socialpedagogisk utbildning eller annan utbildning som är relevant utifrån tjänsten.
Vi söker dig som är flexibel, engagerad och har ett genuint intresse för människor
Har hög grad av vänlighet, du är empatisk, lyhörd och relationsskapande
Har hög grad av öppenhet, du är nyfiken, kreativ och gillar att testa nya arbetssätt
Har en balanserad emotionell stabilitet, du är trygg även i utmanande situationer
Kan både leda och lyssna
Vad innebär det att arbeta och vara verksam på Växthuset?
• Ett roligt, meningsfullt och varierande arbete
• Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
• Arbeta i en miljö där vi ser hela människan
• Vara en del av ett sammanhang där vi växer, tillsammans
• Vi tror på utveckling, både för våra deltagare och för oss själva
Välkommen till Växthuset!
Hos oss handlar det inte bara om att få ett jobb, det handlar om att hjälpa människor att ta nästa steg i livet.
Du behöver ha B-körkort då du kommer ta dig mellan olika arbetsplatser
Skurups kommun är en rökfri arbetsplats
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde efter överenskommelse .
Arbetstid: Dagtid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Skurups kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du beslut om skyddad identitet, kontakta rekryterande chef innan du ansöker till tjänsten.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Skurups kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334913". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skurups Kommun
(org.nr 212000-1082)
Västergatan 44 (visa karta
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274 32 SKURUP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skurups kommun, Arbetsmarknadsenheten Kontakt
Enhetschef
Sophie Smith 0411 - 53 61 71 Jobbnummer
10012097