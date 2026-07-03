Arbetskonsulent
Krokoms Kommun / Personaltjänstemannajobb / Krokom Visa alla personaltjänstemannajobb i Krokom
2026-07-03
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-Ett jobb med plats för gemenskap och utveckling
Drivs du av att vara med och bidra till människors utveckling? Vill du jobba med engagerade och kreativa kollegor där du har möjlighet att vara delaktig i verksamhetens utformning? Då är det här jobbet för dig.
Välkommen till oss!
Arbete och integration är en enhet inom individ- och familjeomsorgen. Vi arbetar hela tiden för att bli bättre på att få människor ut i arbete eller studier. En av våra arbetskonsulenter vill nu pröva sina vingar på annat håll. Vi har därför behov av en arbetskonsulent som tycker det är roligt att motivera människor till att ta sig an utmaningar och uppnå sin fulla potential samt fungera som stöd för både individer, arbetsgivare och utbildningsanordnare i den processen.
Socialförvaltningen består av 600 medarbetare där bredden på uppdraget är omfattande. Förvaltningen är indelad i fem verksamhetsområden och finns i hela kommunen. Här ansvaras för att ge vård och omsorg, stöd och service samt hälsa och sjukvård till kommunens medborgare som har behov av det, i alla skeden av livet.
En dag som arbetskonsulent på arbete och integration
Rollen som arbetskonsulent innebär att du kartlägger individers förutsättningar samt vägleder, stöttar och matchar till arbete eller studier.
Arbete och integration har projektmedel från ESF för att stötta personer som står långt från arbetsmarknaden till arbete eller studier.
Du kommer att arbeta med deltagare med ett sammansatt stödbehov och ha nära kontakt med arbetsgivare, både privata och offentliga. En stor del av arbetet handlar om samverkan med andra aktörer i individärenden. Som arbetskonsulent dokumenterar du och följer upp individens planering.
Arbete och integration i Krokom arbetar utifrån BIP studien och använder IPS inspirerade metoder för att uppnå bästa resultat.
Din kompetens
För den här tjänsten behöver du:
akademisk utbildning inom relevant område som till exempel, socionom, beteendevetare, studie- och yrkesvägledare eller rehabvetare
erfarenhet av att arbeta med nyanlända, långtidsarbetslösa eller personer med psykisk ohälsa
B-körkort
För att lyckas i rollen som arbetskonsulent har du ett stort intresse för arbetsmarknads- och utbildningsfrågor och är lösningsinriktad. Du har förmåga att arbeta självständigt likväl som en väl utvecklad samarbetsförmåga. Du är bekväm med arbetsgivarkontakter och har god dokumentationsvana.
Det är önskvärt att du också:
Har erfarenhet av att arbeta med IPS-metoden eller MI (motiverande samtal)
Har kunskap om resultaten från BIP studien
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
Övrig information
Projektanställning 100% året ut (med möjlighet till eventuell förlängning) med start så snart som möjligt.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Hälsning från din blivande chef
Du är välkommen till en engagerad arbetsgrupp som värdesätter trivsel. Hos oss hjälper vi varandra att utvecklas tillsammans. Här får du möjlighet att forma din egen arbetsdag och vara med att påverka.
Lena Andersson, Enhetschef Arbete och Integration
Fackliga representanter nås genom kommunens kundcenter, 0640-161 00
Välkommen med din ansökan!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats.Kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Krokoms Kommun
(org.nr 212000-2478), https://krokom.se/
835 80 KROKOM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Krokoms kommun Kontakt
Enhetschef
Lena Andersson lena.andersson@krokom.se +4664016865 Jobbnummer
9992223