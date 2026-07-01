Arbetskonsulent
Forshaga kommun, Förvaltningen för lärande och arbete / Personaltjänstemannajobb / Forshaga Visa alla personaltjänstemannajobb i Forshaga
2026-07-01
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Varmt välkommen till Forshaga kommun!
Vi är cirka 1100 medarbetare vars gemensamma uppdrag är att skapa en bra plats att bo, leva och verka. I vår vision "Forshaga kommun 2040 – varmt välkommen" står principerna bakom mänskliga rättigheter i centrum. Här ska alla känna sig välkomna, trygga och inkluderade. Tillsammans gör vi skillnad för våra invånare - varje dag!
Forshaga kommun är en del av Karlstadsregionen i södra Värmland, vackert beläget längs Klarälven. Här bor runt 11 500 invånare med närhet till natur, fritidsaktiviteter, service och kultur. Hos oss har du möjlighet att leva ett tryggt liv rikt på upplevelser i ditt eget tempo. Tillsammans skapar vi en plats med hjärtat på rätta stället att komma hem till!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och känner stolthet, engagemang och delaktighet. Vi vill erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor så att du vill stanna kvar och utvecklas tillsammans med oss. Som anställd hos oss har du tillgång till en rad olika förmåner för bland annat hälsa, friskvård och ledigheter.
Förvaltningens uppdrag är att erbjuda vuxna vägledning och utbildning i det livslånga lärandet. Inom förvaltningen finns också vägledning och stöd till vuxnas individutveckling mot en egen försörjning. Förvaltningen ansvarar för integration och samordnar även arbetsmarknadspolitiska åtgärder.Publiceringsdatum2026-07-01Beskrivning
Arbetsmarknadsverksamheten i Forshaga kommun är en del av förvaltningen Lärande och arbete och ingår i enheten Individ och utveckling. Inom enheten finns även verksamheter som integration, ekonomiskt bistånd, kommunens aktivitetsansvar samt feriepraktik.
Vårt uppdrag är att erbjuda arbetslivsinriktade insatser som stärker individers möjligheter att närma sig eller nå egen försörjning genom arbete eller studier. Inför kommande aktivitetskrav behöver vi förstärka vår verksamhet och därför söker vi nu en arbetskonsulent som ska arbeta med personer i åldern 18–67 år som kan ha olika typer av hinder för etablering på arbetsmarknaden – exempelvis fysiska, psykiska, sociala eller andra arbetsrelaterade utmaningar.Dina arbetsuppgifter
Som arbetskonsulent arbetar du nära deltagaren för att identifiera behov och skapa förutsättningar för progression mot arbete eller studier.
Arbetet är till stor del självständigt men innebär också ett nära samarbete inom enheten och med andra aktörer. Vi arbetar nära varandra och tjänsten innefattar också att vi hjälper kollegor och bidrar i verksamheter vid behov.
I rollen ansvarar du bland annat för att:
Upprätta individuella arbetsmarknadsplaner
Genomföra individuella samtal med fokus på motivation och vägledning
Kartlägga deltagarens förmågor, intressen och behov
Planera och följa upp insatser
Samverka med praktikplatser och arbetsgivare
Samarbeta med kommunens verksamheter och externa parter såsom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
Genomföra gruppaktiviteter
Dokumentera, följa upp och rapportera insatser
Bidra till verksamhetens utveckling och ständiga förbättringarKvalifikationer
För att lyckas i rollen har du:
Universitetsutbildning som beteendevetare, socionom eller annan likvärdig utbildning
Minst 2 års erfarenhet av socialt arbete
Erfarenhet av motivationsarbete, beteendeförändring och individuella samtal
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
God dokumentationsvana
B-körkort
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete som arbetskonsulent i kommunal verksamhet
Erfarenhet av samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och regionen
Kunskaper inom Supported Employment och IPS (Individual Placement and Support)
Utbildning i Motiverande samtal (MI)
Du är en relationsskapande och trygg person med ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du är flexibel, lyhörd och har god förmåga att strukturera och driva processer framåt mot uppsatta mål.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Erbjudande
Hos oss får du olika förmåner som till exempel friskvårdsbidrag och friskvårdstimme. För dig som inte bor i kommunen finns goda pendlingsmöjligheter med till exempel cykelväg längs Klarälvsbanan och buss från Karlstad var 20:e minut. Vi utgår från individens bästa och arbetar för ett hållbart samhälle. Vi förbättras och utvecklas genom att lära av goda exempel. Vi har ett tillåtande klimat med respekt för varandra.
Som nyanställd inom Forshaga kommun får du 500 extrapoäng hos Forshagabostäder, vilket räcker till att få en lägenhet. Anställningsvillkor
Tjänsten är tillsvidare där provanställning tillämpas.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forshaga Kommun
(org.nr 212000-1819)
Box 93 (visa karta
)
667 22 FORSHAGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Forshaga kommun, Förvaltningen för lärande och arbete Jobbnummer
9986191