Arbetskonsulent
Enköpings kommun Socialförvaltningen / Personaltjänstemannajobb / Enköping Visa alla personaltjänstemannajobb i Enköping
2026-03-04
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Enköpings kommun Socialförvaltningen i Enköping
Vill du vara med och stärka människors väg mot arbetsmarknaden? Nu söker vi en engagerad arbetskonsulent till Jobbcentrum inom Socialförvaltningen.
Jobbcentrum arbetar med arbetsmarknadsinsatser för personer över 25 år som står långt från arbetsmarknaden. Vi möter deltagare med varierande bakgrund och utmaningar, exempelvis kort utbildning, ohälsa, funktionsnedsättning eller begränsade svenskkunskaper. Arbetet sker i nära samverkan med interna och externa aktörer såsom försörjningsstöd, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och arbetsgivare i både privat och offentlig sektor.Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
Som arbetskonsulent ansvarar du för en egen deltagargrupp och arbetar strukturerat för att stärka individens möjligheter till arbete eller studier.
I tjänsten gör du följande:
* Kartlägger deltagarens situation, resurser och hinder för att skapa en tydlig bild av vilka insatser som behövs.
* Upprättar individuella genomförandeplaner, följer upp progression och justerar insatser vid behov.
* Genomför vägledande, stödjande och motiverande samtal där du coachar deltagare mot ökad självständighet och närmare arbetsmarknaden.
* Planerar, initierar och följer upp aktiviteter, såsom praktik, arbetsträning, studieförberedande insatser eller andra stödformer.
* Bygger och upprätthåller kontakter med arbetsgivare, matchar deltagare mot arbetsplatser och följer upp placeringar.
* Samordnar insatser tillsammans med andra aktörer, och leder flerpartssamtal där flera myndigheter eller parter ingår.
* Dokumenterar löpande i Lifecare Arbetsmarknad och hanterar administrativt underlag kopplat till deltagarna.
* Bidrar till utveckling av arbetssätt och aktiviteter tillsammans med kollegor och är delaktig i det dagliga förbättringsarbetet.
Här får du ett varierat och meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad i människors liv.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett professionellt bemötande, god förmåga att skapa tillit och en stark tro på människors förmåga att utvecklas. Du är stabil, lösningsfokuserad och trygg i både självständigt arbete och teamwork.Kvalifikationer
* Relevant eftergymnasial utbildning eller likvärdig erfarenhet
* Erfarenhet av att arbeta med personer som står långt från arbetsmarknaden
* B-körkort
Meriterande
* Språkkunskaper i t.ex. arabiska, somaliska eller tigrinja
* Erfarenhet av etableringsarbete för utomeuropeiskt födda
* Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning
* Erfarenhet av evidensbaserade metoder inom arbetsmarknadsområdet
Personlig lämplighet har stor betydelse i denna rekrytering.
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan!
Det är av yttersta vikt att kunder och klienter inom socialförvaltningens verksamheter kan känna trygghet i den omsorg som kommunen har ansvar för. Därför måste du visa upp ett utdrag från belastningsregistret innan erbjudande om anställning. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka tre veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du går vidare i rekryteringsprocessen. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år.
Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Vi använder verksamhetssystemet Life Care. Av säkerhetsskäl kräver Life Care att alla som använder systemet loggar in med e-legitimationen Freja eID+. För att du som anställd ska kunna använda systemet behöver du skaffa Freja eID+. Du får mer information vid en eventuell intervju.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten här:https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C309151". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings kommun
(org.nr 212000-0282) Arbetsplats
Enköpings kommun Socialförvaltningen Kontakt
TF avdelningschef
Matz Bergström matz.bergstrom@enkoping.se Jobbnummer
9777291