Arbetshandledare/Undersköterska
2025-08-22
Vill du bli en del av ett engagerat team som varje dag arbetar för att ge människor möjlighet till ett bättre liv? Då är du rätt person för oss! Vi på Aktivitetshuset Kanalvägens dagliga verksamhet söker just nu ansvarsfull och driven undersköterska som delar vår vision: "Alla har rätt till ett bra liv."
Aktivitetshuset Kanalvägen är en del av Humana, en ledande aktör inom vård och omsorg. Vi är en arbetsinriktad daglig verksamhet i centrala Täby (vid Roslags Näsby station). Vi vänder oss till vuxna i personkrets 1 inom LSS.
På Kanalvägen arbetar vi med flera olika inriktningar och utvecklar verksamheten efter förfrågan och önskemål. Vi tror på personlig utveckling och glädjen i skapandet, där individen ges möjligheter att lyckas, växa och få de förutsättningar för att få en meningsfull vardag. Vår verksamhet bygger på självständighet, inflytande, arbetsinnehåll och individuellt anpassat stöd.
Hos oss arbetar vi i ett nära samarbete mellan olika professioner. Så som sjuksköterska och arbetsterapeut.
Om tjänsten
Som arbetshandledare hos oss kommer du ha ett varierande arbete där du bland annat kommer planera och genomföra individuella insatser efter behov och mål utifrån våra arbetstagares genomförandeplaner. Du kommer dagligen att dokumentera i vårt dokumentationssystem.
Exempel på arbetsuppgifter:
Planera och genomföra aktiviteter
Motiverande och stödjande samtal
Hantera läkemedel utifrån delegation
Social samvaro
Stöd vid dagliga insatser och ADL (exempelvis omvårdnad och måltidsstöd)
Anställningsvillkor:
Vi söker nu en medarbetare för en timtidsanställning. Arbetstiden är varierande under dagtid.
Lön sker enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal. Tillträde för tjänsten är enligt överenskommelse.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Du ska även kunna visa ett utdrag från belastningsregistret.
Vem är du?
Vi söker dig som är lösningsfokuserad, lyhörd och flexibel. Du är en person som har förmågan att hantera stressiga situationer med trygghet och stabilitet. Du är ansvarsfull och kan självständigt strukturera ditt arbete, samtidigt som du har god samarbetsförmåga och trivs i team. Du har en pedagogisk insikt om människors olika förutsättningar och kan anpassa ditt sätt att kommunicera efter deras behov.
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska och har erfarenhet av arbete inom funktionsvariationsområdet (LSS).
Det är meriterande om du har:
B-körkort
Erfarenhet inom något av våra inriktiningar så som konst, hantverk, musik, odling eller textil.
Erfarenhet av TAKK.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Sara Niemelä
Mail: sara.niemela@humana.se
Tel.nr: 073 081 64 57 Ersättning
