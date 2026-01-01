Arbetshandledare till daglig verksamhet, LSS
2026-01-01
Laxå kommun är en trevlig liten kommun belägen i södra Örebro län. Hos oss arbetar 450 personer fördelade på fyra verksamhetsområden - Kommunledning, Samhällsutveckling, Utbildning och Vård och Omsorg. Vi arbetar efter vår värdegrund där ledorden är respektfullhet, lyhördhet, framåtanda och positivitet. Är det något du kan skriva under på? I så fall - fortsätt läsa!
Nu söker vi en arbetshandledare till daglig verksamhet, LSS!
Som arbetshandledare har du en central roll i att bidra till deltagarnas trygghet och trivsel på arbetsplatsen.
I arbetet ingår att kunna stödja och motivera deltagarna i deras arbetsuppgifter och anpassa stödet utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Det är även viktigt att dokumentera utifrån mål och aktuell genomförandeplan samt att skapa goda relationer med deltagarnas sociala nätverk. Arbetet kan handla om att deltagarna får utvecklas genom olika arbetsuppgifter, fysisk aktivitet, utbildning, hantverk, eller att bara få träffa andra för att umgås och samtala om allt det som är livet.
För att trivas hos oss ser vi gärna att du ser möjligheter, har en positiv grundsyn med god samarbetsförmåga och ett starkt engagemang för människor. Du är trygg i dig själv, har stor empati och vill hjälpa andra att lyckas. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till dina kollegor och ser det som självklart att bidra till ett positivt arbetsklimat. Du ser möjligheter istället för hinder och tycker om att utvecklas tillsammans med andra.
Då dokumentation är en viktig del av arbetet vill vi att du har grundläggande datakunskaper och att du kan uttrycka dig väl i skrift.
Du har vård- och omsorgsutbildning, samt erfarenhet av arbete inom funktionshinderområdet.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
