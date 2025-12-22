Arbetshandledare till Daglig verksamhet
Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.
Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
Nu söker vi en Arbetshandledare till Daglig verksamhet, Block 1, inom Omsorg för personer med funktionsnedsättning (OF).Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Daglig verksamhet är till för personer med funktionsnedsättning i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete. Som arbetshandledare är du ett viktigt stöd och arbetet innebär att tillsammans skapa en meningsfull vardag för alla deltagare i Daglig verksamhets arbete. Arbetet innebär att kunna arbeta planerande och drivande självständigt men även i gott samarbete med kollegor. Arbetet innebär också att jobba efter basala hygienrutiner och kunna alla moment inom omvårdnadsarbete. Lyft, utåtagerande beteende och ensamarbete förekommer. Arbetstiden är dagtid.Kvalifikationer
Du är utbildad undersköterska eller har motsvarande bakgrund som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du även har en formell utbildning som riktar sig mot funktionsnedsättningar . Erfarenhet av liknande arbete är meriterande.
Du har goda kunskaper i lågaffektivt bemötande och tecken som stöd samt god kännedom om LSS och SOL. Du har även kunskaper om olika diagnoser inom autismspektrumet och inom tydliggörande pedagogik.
Du är trygg i dig själv, är strukturerad, kreativ och har en god samarbetsförmåga. Du har ett inneboende driv och är självständig i ensamarbete. Du har ett intresse i att ta del av nya arbetssätt och metoder samtidigt som du gärna utvecklar och planerar verksamheten. Du är flexibel och kan snabbt ställa om din planering på grund av förändrade förutsättningar. Du har är bra på att skapa och underhålla relationer och du har god samarbetsförmåga. Arbetsgivare lägger stor vikt vid personlig lämplighet. B-körkort för manuellt växlade fordon är ett krav.
