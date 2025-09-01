Arbetshandledare till daglig verksamhet
2025-09-01
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Vill du göra verklig skillnad? Hos oss får du vara med och skapa en meningsfull vardag för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Vi söker dig som är engagerad och trivs med att samarbeta i team. Tillsammans med ett dedikerat gäng inom daglig verksamhet bidrar du till trygghet, utveckling och glädje för våra brukare - varje dag. Sök tjänsten som Arbetshandledare till daglig verksamhet!
Aktivitet och upplevelse och Natur och service har drygt 400 deltagare fördelat i drygt 35 olika verksamheter. Våra brukare kommer till daglig verksamhet för att få byta miljö, få sysselsättning och få sinnesupplevelser. Några av våra verksamheter utför enklare arbetsuppgifter. Deltagarna i verksamheten har varierande behov av stöd, och vissa kan ha omfattande omsorgsbehov eller uppvisa utmanande beteenden. Vi arbetar hälsofrämjande och har tillgång till fordon som möjliggör utflykter och aktiviteter utanför verksamheten.
Ditt uppdrag
I rollen ger du individuellt stöd och service till deltagare inom daglig verksamhet, i enlighet med LSS och biståndsbeslut. Du kommer att möta personer med olika funktionsnedsättningar - där vissa är gående och andra använder rullstol. Vissa av brukarna klarar av matsituation och toalettbesök själva medan andra behöver stöd för att hantera det. Kommunikation kan ske genom tal eller att vi använder olika stödhjälpmedel för kommunikation såsom bildstöd, tecken som stöd och kroppsspråk. I rollen bidrar du till att skapa struktur, trygghet och delaktighet - utifrån deltagarnas förutsättningar, behov och önskemål.
Med ett lågaffektivt bemötande och en gedigen kompetens är du med och formar en miljö där varje individ får möjlighet att leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Du är en viktig del i att säkerställa kvalitet och måluppfyllelse enligt genomförandeplaner och styrdokument.
Övriga uppgifter som ingår i rollen:
• genomföra aktiviteter med deltagare både i grupp och enskilt
• ge stöd och hjälp vid matintag och toalettbesök vid behov
• samarbeta med övrig personal och övriga grupper inom daglig verksamhet
• framföra bilar och minibussar med deltagare vid behov
genomföra dokumentation enligt lagkrav i Lifecare
Vi söker dig som har en gymnasieexamen inom vård och omsorg eller pedagogik såsom undersköterska eller barnskötare. Utbildning inom kommunikation, till exempel AKK (Alternativ och Kompletterande kommunikation) eller utbildning inom pedagogik är meriterande. Har du erfarenhet av arbete inom LSS med personer med intellektuell funktionsnedsättning är det meriterande. Du har grundläggande datorkunskaper och goda kunskaper i svenska både i tal och i skrift. Du behöver ha B-körkort. Du är lyhörd och flexibel med förmåga att snabbt sätta dig in i andras perspektiv och se möjligheter i förändringar. Du är pedagogisk med förståelse för människors olika sätt att ta till sig kunskap. Du har en god samarbetsförmåga och bygger goda relationer genom aktivt lyssnande och konstruktiv kommunikation. Med empati och förståelse möter du människor som behöver stöd utan att ta över deras känslor. Vidare planerar, organiserar och prioriterar du ditt arbete på ett effektivt sätt.
Har du frågor om tjänsten, kontakta:
Camilla Svanström, verksamhetschef, 018-727 78 19Deeb El Harbiti, verksamhetschef, 018-727 65 33
Facklig företrädare: Fackförbund, Kommunal, 010-442 82 04
Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsenheten: 018-726 37 71
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
