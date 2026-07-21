Arbetshandledare till Arbetsmarknadsenheten
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2026-07-21
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Vill du vara med och stötta individer på deras resa tillbaka ut i yrkeslivet? Sök då vår tjänst som arbetshandledare till Arbetsmarknadsenheten i Tidaholms kommun!Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att stötta de individer som står en bit ifrån arbetsmarknaden i sin resa att närma sig arbete och egen försörjning. Vi jobbar med olika former av arbetsmarknadsåtgärder som exempelvis arbetsprövning, praktik, språkpraktik och anpassade anställningar. Vårt senaste tillskott i verksamheten är ett tvätteri där vi tvättar arbetskläder till våra kollegor som jobbar med omvårdnad. Detta är i uppstartsfasen, så det finns goda möjligheter att forma och utveckla verksamheten.
Till detta söker vi nu en arbetshandledare där arbetsuppgifterna i huvudsak är:
Handleda individer med anpassade anställningar och deltagare
Planera och strukturera arbetet
Dialog och samplanering med övriga enheter i förvaltningen.
En del av arbetsuppgifterna består även av dokumentation.
Du kommer dagligen bemöta olika typer av deltagare och få dessa att växa och närma sig arbete!Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning och/eller erfarenhet inom funktionshinderområdet, alternativt erfarenhet från en liknande roll och verksamhet, eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
B-körkort är ett krav.
För att lyckas i arbetet som arbetshandledare behöver du ha ett stort intresse av att arbeta med människor. Du behöver ha ett lösningsfokuserat förhållningssätt och god kompetens att bemöta olika individer.
Vidare har du god förmåga att samarbeta, trivs med ett varierat arbete och har lätt för att ställa om när det behövs. Vi ser även att du har god förmåga att skapa struktur och ordning samt i perioder klara av ett högt tempo.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du får arbeta med utveckling och ta ansvar.
Som arbetsgivare värdesätter vi på Tidaholms kommun en hälsofrämjande arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och ett engagerat ledarskap som stöttar din utveckling. Vi som arbetar här drivs av att skapa en positiv skillnad för våra invånare och vara stolta ambassadörer för vår kommun. Välkommen att bli en del av vår gemenskap och bidra till en hållbar och framåtblickande kommun.
Ansökan och anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer kommer hållas under vecka 33 och 34.
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-10.
Kontaktuppgifter till fackliga representanter hittar ni här: https://tidaholm.se/ledigajobb
Vi tar endast emot ansökan via vår hemsida https://tidaholm.se/ledigajobb
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Livet i Skaraborg är en webbplats som visar möjligheterna som finns i Skaraborg. På https://www.livetiskaraborg.se
kan du läsa mer om fritidsaktiviteter, boende och mycket annat. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. I samband med rekrytering har du som arbetssökande rätt att få information om ingångslön, ingångslöneintervall och relevanta bestämmelser som gäller för den aktuella tjänsten, läs mer om rekryteringsprocessen samt lönetransparens på vår hemsida: https://www.tidaholm.se/jobbahososs/rekryteringsprocessen.5358.html Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tidaholms Kommun
(org.nr 212000-1736), https://tidaholm.se
Torg (visa karta
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522 83 TIDAHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tidaholms kommun Kontakt
Enhetschef
Evelina Holmbäck evelina.holmback@tidaholm.se +46502606231 Jobbnummer
10008126