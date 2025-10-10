Arbetshandledare till Arbetsmarknadseheten Jobbhuset
2025-10-10
Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor - mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra.
Vi söker en arbetshandledare med individfokus till vår arbetsmarknadsverksamhet
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du får vara med och påverka människors framtid? Vi söker nu dig som med engagemang, struktur och ansvarskänsla vill bidra till att deltagare i arbetsmarknadsåtgärder utvecklar sin kompetens och självständighet.
Hos oss får du ett självständigt och varierat uppdrag där du kombinerar administrativa och operativa arbetsuppgifter i nära samarbete med enhetschef. Vårt mål är att stärka individens förmåga att närma sig arbete eller studier genom praktisk träning i verkliga miljöer, digital kompetens, språkutveckling och personlig utveckling. Om tjänsten
Som arbetshandledare är du en närvarande och stödjande person i det dagliga arbetet. Du handleder deltagare i praktiska uppgifter och bidrar till att skapa struktur, motivation och trygghet i vardagen. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor för att anpassa insatser efter individens behov.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Praktiskt arbete inom våra egna verksamheter såsom tvätteri, matdistribution och återbruk.
Gruppverksamhet med fokus på språk, digital kompetens, samhällsinformation, hälsa och introduktion till arbetslivet.
Handledning i att skapa rutiner och struktur i vardagen.
Samverkan med andra aktörer såsom SFI, socialtjänst och arbetsförmedling.
Bidra till dokumentation och planering kopplat till deltagarnas utveckling.
Verksamheten är dynamisk och anpassas kontinuerligt efter både individens och organisationens behov, vilket ställer krav på flexibilitet och god förmåga till samarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med människor i olika livssituationer. Har god förmåga att skapa trygghet, motivation och struktur. Är flexibel, lösningsfokuserad och har ett genuint individfokus. Trivs med att arbeta både självständigt och i team. Har goda kunskaper i svenska och grundläggande digital kompetens.
Minst gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot socialt arbete, pedagogik, arbetsmarknad eller liknande.
Stor vik kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Välkommen med din ansökan! Ersättning
