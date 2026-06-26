Arbetshandledare med samordnaransvar till Daglig verksamhet
Homsan AB / Vårdarjobb / Stockholm Visa alla vårdarjobb i Stockholm
2026-06-26
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Med individens behov och önskningar som grund driver Homsan flera dagliga verksamheter i Stockholmsområdet för de som omfattas av LSS. En av dessa är Homsan Scen och film i Farsta med gångavstånd till pendeltåg och tunnelbana.
Homsan Scen & Film är en daglig verksamhet för personer som tycker om att uttrycka sig kreativt. Här kan deltagarna arbeta med olika uttrycksformer såsom teater, musik och skapande. Hos oss får alla möjlighet att använda sin konstnärliga sida och vi fokuserar på gemenskap och glädje. Förutom aktiviteter inom skapande, sång, teater, erbjuds även aktiviteter som stimulerar till fysisk aktivitet/rörelse, utevistelser och social samvaro.
Vi söker nu en arbetshandledare med samordnaransvar. Anställningen är som arbetshandledare i grunden och man arbetar till största del tillsammans med övriga kollegor i arbetsgruppen.
Som arbetshandledarna arbetar du mycket med pedagogiskt stöd och alternativ kompletterande kommunikation och ska med ditt förhållningssätt skapa en trygg och strukturerad dag för deltagarna.
Det är även ett stort plus om du har ett eget intresse/kunskap inom tex sång, musik, teater eller skapande.
I samordnarrollen ingår även ett samordnande ansvar som innebär att du stöttar medarbetargruppen i att utveckla verksamheten enligt verksamhetens plan, mål och profil. Du följer upp ansvarsområden och ansvarar för löpande schemajusteringar och bemanning i verksamheten. Du rapporterar till verksamhetschef och har även ett kollegialt samarbete med övriga samordnare.
Medarbetargruppen består av fem arbetshandledare, en samordnare och har ett nära ledarskap av en verksamhetschef.
Vi söker dig som är lugn och trygg, har en hög ansvarskänsla, trivs med målgruppen och med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor. Du stimuleras av utvecklingsarbete, har ett stort intresse för människor och känner dig peppad på att få bidra till vårt viktiga arbete, att skapa en strukturerad, meningsfull och utvecklande vardag för deltagarna.
Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Tillträde sker enligt överenskommelse och inleds med en provanställning på 6 månader.Publiceringsdatum2026-06-26Kvalifikationer
Grundutbildning inom vård och omsorg eller pedagogik
Kunskap och erfarenhet av att arbeta med personer inom autismspektrum och intellektuell funktionsnedsättning
Erfarenhet av tydliggörande pedagogik och alternativ kompletterande kommunikation
Erfarenhet av att arbeta med lågaffektivt bemötande
Gärna tidigare erfarenhet av LSS och daglig verksamhet
Goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av samordnarroll eller motsvarande
Det är även meriterande om du har erfarenhet av schemaläggning och bemanning och känner dig trygg i att hantera olika system
I Homsan får du:
Arbeta i ett etablerat företag med god kunskap om LSS och daglig verksamhet
Friskvårdsbidrag
Kollektivavtal genom Almega/vårdföretagarna
Närhet till chef och ledning
Läs gärna mer på vår hemsida www.homsan.se.
Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Märk gärna ansökan med Scen och Film Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: jobbansokan@homsan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skriv Scen och film i ansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Homsan AB
(org.nr 556787-1818), https://homsan.se Arbetsplats
Scen & film Jobbnummer
9980733