Arbetshandledare LSS med filmkunskap
2025-08-29
Daglig verksamhet inom LSS i Simrishamn består av sju enheter med olika inriktning och innehåll, med allt från trädgård, kafé, mediaproduktion, demontering och skapande. Vi är en kompetensstark och varm grupp arbetshandledare med engagemang för våra brukare med funktionsvariationer. Nu vill vi vidga verksamhetens kompetens inom filmskapande för att möta våra brukares kunskap, önskemål och behov.
Daglig verksamhet inom LSS i Simrishamn består av sju enheter med olika inriktning och innehåll, med allt från trädgård, kafé, mediaproduktion, demontering och skapande. Vi är en kompetensstark och varm grupp arbetshandledare med engagemang för våra brukare med funktionsvariationer. Nu vill vi vidga verksamhetens kompetens inom filmskapande för att möta våra brukares kunskap, önskemål och behov.Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Mediaproduktion är en kreativ och inkluderande del av daglig verksamhet Simrishamn, där deltagarnas intressen och styrkor står i centrum. Vår profil är digital och vi producerar en tidning. Våra deltagare arbetar med filmskapande, animation och programmering och vill utvecklas mer inom detta. Målet är att erbjuda meningsfullt arbete där teknik och skapande möts.
Dina arbetsuppgifter är att på ett pedagogiskt sätt handleda deltagare i deras digitala projekt. Vi jobbar i ett nära samarbete för att tillsammans utveckla verksamheten, både i att skapa en arbetslik miljö och lotsa deltagaren till ett tryggt digitalt liv. Vi håller workshops inom film och digitalt skapande, vi dokumenterar, håller i kontaktpersonalsamtal och följer upp deltagarnas utveckling och mål. Samverkan i nätverket runt deltagaren är viktigt. Arbetsuppgifterna innebär också att täcka upp och stötta kollegor i övriga daglig verksamhet.
Dagligen möter vi runt 8 deltagare per pass och vi är en arbetsgrupp där två arbetshandledare jobbar per dag. En dag kan innehålla allt ifrån att möta och motivera deltagare, dokumentera i journal, hålla workshops och leda individuella filmprojekt, göra uppföljningar och att ersätta kollega i annan del av verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker en engagerad och teknikintresserad arbetshandledare som vill vara med och stötta deltagare i deras utveckling, bland annat inom film och digitalt skapande. Du kommer att handleda vuxna med funktionsvariation, med fokus på att skapa en trygg, kreativ och lärande miljö.
Du har erfarenhet av och utbildning inom film och/eller digitalt skapande
Du har god pedagogisk förmåga och gärna erfarenhet av att handleda i arbete
Du är nyfiken, lösningsfokuserad och har lätt för att skapa relationer
Du har erfarenhet och gärna utbildning av arbete med personer med särskilda behov
Du har förmåga att skapa struktur och trygghet i en varierad vardag
Du är drivande och initiativrik
Du har kunskap om lågaffektivt bemötande och alternativ kommunikation
Du har körkort
Vi vet att detta ovan kanske inte ryms i en och samma person, men vi är glada om du ansöker, så ser vi om vi kan komplettera varandra i arbetsgruppen.
Vi söker rätt person, har du inte så mycket kunskap om vår målgrupp så ger vi dig.
Undrar du om du är den rätte? Tveka inte att höra av dig!
ÖVRIGT
Vi erbjuder,
En kreativ arbetsmiljö med stort utrymme för egna idéer
Möjlighet att påverka och utveckla en växande verksamhet
Kollegor med passion för deltagarnas utveckling
Kompetensutveckling
Arbete i ett sammanhang med goda samarbeten och utvecklingspotential
Här kan du läsa mer om vårt erbjudande och våra förmåner https://www.simrishamn.se/om-kommunen/jobba-hos-oss/vart-erbjudande
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till vår HR-enhet för vägledning i hur du ansöker. Oss når du via Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00
