Arbetshandledare daglig verksamhet

2025-12-31
Engagerad arbetshandledare, LSS
Är du en engagerad person som vill göra skillnad i andra människors vardag?
Då är du kanske intresserad av att arbeta på Individkraft?
Om rollen
Individkraft driver daglig verksamhet för personer som omfattas av personkrets 1 inom LSS. Vi arbetar i huvudsak med kreativa uppgifter såsom hantverk, konst, musik, gaming och data/media. Utöver detta erbjuder vi friskvård i olika former.
I arbetet kommer du planera och genomföra aktiviteter med deltagare både i grupp och enskilt. Tillsammans skapar ni en positiv miljö för en meningsfull och utvecklande sysselsättning och ett lustfyllt socialt sammanhang.
Du arbetar stödjande, tränande och motiverande för att vägleda och hjälpa deltagarna att arbeta mot sina individuella mål. Arbetet förutsätter att du är bra på att motivera och entusiasmera och hitta kreativa lösningar.
Du kommer också vara stöd i samband med aktiviteter, där du ska "fånga upp" de personer som har behov av extra personalstöd för att utföra sina arbetsuppgifter. Du kommer också arbeta med personer med olika funktionsnedsättningar och ge praktiskt stöd vid ADL, så som personlig hygien, klädsel och måltider.
Om dig
Vi söker dig som har en gymnasial utbildning inom omvårdnad, gärna med med inriktning mot funktionsnedsättning eller annan utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig. Alternativ kan vara en eftergymnasial utbildning inom något av våra verksamhetsområden.
Du ska känna dig trygg i din roll och har minst 3 års erfarenhet av att ha arbetat med målgruppen. Du ska känna dig trygg i att hantera problemskapande beteende. Om du har kunskaper inom en eller flera av våra aktiviteter, såsom hantverk, friskvård, data/media, gaming, konst eller musik, är det en stor merit.
Det är meriterande om du har pedagogisk utbildning och utbildning inom kommunikation, till exempel TAKK.
En viktig del i ditt arbete är att föra social dokumentation. Det är därför nödvändigt att du behärskar svenska väl både i tal och skrift.
Du känner dig trygg med att arbeta självständigt och kan vara flexibel utifrån våra deltagares önskemål och behov. Du är prestigelös, nyfiken, har ett positivt förhållningssätt och tycker om att samarbeta. Du trivs när det händer mycket och har lätt för att prioritera. Du behöver ha förmåga att lyssna och sätta dig in i andra människors situation och har en god empatisk förmåga. Du trivs med att arbeta strukturerat, kvalitetsmedvetet och lösningsfokuserat utifrån varje deltagares individuella behov.
För att arbeta hos oss behöver du kunna möta varje individ på ett konstruktivt sätt utifrån dennes förutsättningar. Du behöver ha ett stort intresse av att arbeta med - och för - andra människor. Du ser värdet i att se andra växa och du har genuina empatiska och sympatiska förmågor samt har ett lågaffektivt bemötande när det behövs.
Stort fokus ligger på personlig lämplighet.
Om individkraft
Individkraft är ett företag med verksamheter inom LSS och SoL på ett flertal platser i landet. Vi prioriterar hög kvalitet och goda relationer till alla våra deltagare, som alltid kommer först. Vi värnar om en verksamhet som känns meningsfull, rolig och utvecklande, både för deltagare och personal.
Individkraft arbetar aktivt med deltagarinflytande och att ta vara på och respektera deltagares rätt till självbestämmande. Vårt fokus är att ge våra deltagare redskap att stärkas som individer. Vi ger även stöd till ett ökat samhällsdeltagande för de som önskar, där delaktighet i arbetsliv och föreningsliv ingår. På Individkraft ska man känna sig trygg och välkommen precis som man är.
Hos oss hittar du ett omväxlande, roligt och stimulerande arbete i en organisation i utveckling där kan dina goda idéer snabbt få genomslag.
Varför jobba hos oss?
Hos oss får du arbeta i moderna, trivsamma och ändamålsenliga lokaler, nära kollektivtrafik. Vår enhet i Danvikstull ligger ett stenkast från Södermalm och med närhet till Nacka Forum där det finns ett rikt utbud av shopping och restauranger.
Här blir du del av ett engagerat team där du får möjlighet att vara med och påverka och forma verksamheten - från idé till genomförande.
Du erbjuds ett omväxlande, roligt och stimulerande arbete i en organisation i utveckling, där dina goda idéer snabbt kan få genomslag och där vi tillsammans skapar en meningsfull vardag för våra deltagare.
Som anställd hos oss omfattas du av kollektivavtal och erbjuds bland annat friskvårdsbidrag. Tjänsten inleds med sex månaders provanställning.
Individkraft har kollektivavtal som tecknats mellan Almega Vårdföretagarna och Kommunal/Vision.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut och intervjuer sker löpande. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cruitive AB
(org.nr 559166-2159) Arbetsplats
Individkraft Danvikstull LSS Kontakt
