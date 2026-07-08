Arbetshandledare Arbetsmarknadsenheten
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen / Personaltjänstemannajobb / Kramfors Visa alla personaltjänstemannajobb i Kramfors
2026-07-08
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Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Vill du vara med och stötta människor på vägen mot arbete och egen försörjning?
Kramfors kommun söker arbetshandledare till Arbetsmarknadsenheten.
I takt med att det nya aktivitetskravet inom ekonomiskt bistånd införs får kommunerna ett utökat uppdrag att erbjuda meningsfulla aktiviteter som stärker individers möjligheter att komma närmare arbete och studier. För att möta behovet och utveckla våra verksamheter söker vi nu arbetshandledare.
För att lyckas i uppdraget söker vi en självgående person som tar ansvar för sina arbetsuppgifter, arbetar strukturerat och självständigt planerar och utför sitt arbete. Du behöver ha god samarbetsförmåga och vara lyhörd för deltagarnas behov och önskemål om stöd.
Välkommen till oss på Arbetsmarknadsenheten!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Som arbetshandledare kommer du att ha en viktig roll i att skapa, utveckla och genomföra aktiviteter för deltagare inom Arbetsmarknadsenheten. Du arbetar nära deltagarna i vardagen genom handledning, motivation och stöd samtidigt som du får möjlighet att påverka hur verksamheten ska utformas och utvecklas. Målet är att stärka deltagarnas arbetsförmåga, självständighet och möjligheter att gå vidare till arbete, studier eller andra insatser.
Det här är en tjänst för dig som trivs med att kombinera praktiskt arbete med utvecklingsarbete.
Handleda och stötta deltagare i olika insatser inkl upprätta genomförandeplaner.
Planera och organisera aktiviteter utifrån deltagarnas behov och förutsättningar.
Bidra till att utveckla arenor inom ramen för aktivitetskravet.
Vara delaktig i uppbyggnaden av verksamheten och dess rutiner.
Bidra till en trygg, inkluderande och motiverande miljö.
Samverka med kollegor, socialtjänst, Arbetsförmedlingen och andra samarbetspartners.
Dokumentera och följa upp deltagarnas utveckling och progression.Kvalifikationer
Har erfarenhet av handledning, coachning, arbetsledning eller arbete med människor i förändringsprocesser.
Är engagerad, lösningsfokuserad, tydlig i ditt ledarskap , samarbetsinriktad och trivs med ett varierat arbete.
Är initiativrik och trivs med att bygga upp och utveckla verksamheter.
Har god förmåga att skapa struktur och motivera andra.
Kan motivera människor med olika bakgrund och förutsättningar.
Delar vår övertygelse om allas möjlighet att utvecklas och komma närmare egen försörjning.
Meriterande är erfarenhet från arbetsmarknadsverksamhet, utbildning, rehabilitering eller annan verksamhet som arbetar med människor i förändringsprocesser.
Du har god förmåga att uttrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift, god datavana samt grundläggande kunskaper i Office-paketet.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Som person är du:
relationsskapande och lyhörd
strukturerad och självgående
lösningsorienterad
trygg i att arbeta både självständigt och i team
engagerad i att stötta människor mot egen försörjning
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334956". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kramfors Kommun
(org.nr 212000-2429)
872 80 KRAMFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Kommunal
Thomas Näsholm thomas.nasholm@kramfors.se +4661280586 Jobbnummer
9997256