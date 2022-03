Arbetsgruppsinstruktör till projektet Järvavärdar

Stockholms kommun / Övriga jobb / Stockholm

2022-03-29



Prenumerera på nya jobb hos Stockholms kommun

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Vi är öppna, vi är nytänkande och vi visar och skapar tillit. Det är vår gemensamma värdegrund i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning som inspirerar både vardag och utvecklingsarbete hos oss.ArbetsplatsbeskrivningUnder våren 2022 startar projektet Järvavärdar som är en satsning på miljö och hållbarhet.Projektet är ett samarbete mellan Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och Arbetsmarknadsförvaltningen. Vi söker nu en arbetsgruppsinstruktör vars uppgift kommer att bli att handleda projektdeltagarna under projektåret i deras dagliga arbete.Som arbetsgruppsinstruktör för Järvavärdarna kommer du att ingå i ett team som arbetar med stadsförvaltningens arbetsmarknadsinsatser. Teamet arbetsmarknadsinsatser består av en OSA-handläggare, en administratör och av Husby Gårds arbetsledare som arbetsleder, samordnar och planerar det praktiska arbetet för enhetens arbetsmarknadsinsatser. Verksamheten tillhör enheten Stadsutveckling.2022-03-29Ditt uppdrag som arbetsgruppsinstruktör:Som arbetsgruppsinstruktör för Järvavärdar kommer ditt huvuduppdrag bestå i att handleda och instruera gruppen Järvavärdar i deras dagliga uppgifter. Järvavärdarnas uppdrag under projektåret kommer att handla om att öka trivseln i Järvaområdet, detta med hjälp av en rad riktade insatser såsom skräpplockning och informationskampanjer till invånarna för ett renare Järva. Det kan även komma att innebära arbete i de gröna miljöerna såsom trädgårdsarbete och dylikt.Vid sidan av huvuduppdraget kan det förekomma att du hjälper till i den pågående arbetsmarknadsinsatsen på Husby Gård som huvudsakligen handlar om snickeri och praktiska vaktmästaruppgifter ute i olika verksamheter såsom lagning av möbler, sätta upp hyllor osv.Vi söker dig som har några års erfarenhet av praktiskt arbete där du tidigare arbetat med någon form av drift av park och andra offentliga miljöer, hantverk, snickeri eller liknande. Du har arbetslivserfarenhet av att handleda och instruera andra i praktiska arbetsmoment.Du behöver ha basala kunskaper inom drift av parkarbete som du erhållit genom utbildning eller genom arbete i gröna utemiljöer. Det är även nödvändigt att du har praktisk kunskap om hur man hanterar verktyg på ett säkert sätt.B-körkort är ett krav.Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med människor som står långt från arbetsmarknaden. Utöver det är det meriterande om du har kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och har arbetat med människor med beroendeproblematik.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Du är ansvarsfull, lugn och självgående. Det är även viktigt att du har en god social och kommunikativ förmåga och att du är trygg i att handleda och instruera andra människor i praktiska arbetsmoment. En stor del av arbetet är förlagt utomhus, så det är viktigt att du trivs med att arbeta ute oavsett väderlek.Intervjuer kan komma att genomföras löpande under ansökningstiden.Anställningen är en visstidsanställning till 2022-12-31.Vi erbjuder en arbetsplats med verksamheter i kontinuerlig utveckling. Vi har medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid och friskvårdsbidrag. Vi vill att vår verksamhet ska präglas av öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet.Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning tar gärna tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse. Visstidsanställning till 2022-12-31MånadslönSista dag att ansöka är 2022-04-15Stockholms kommun6483385