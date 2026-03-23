Arbetsglad pedagogisk resurs Restaurangutbildning vuxna

Restaurangutbildning vuxna
2026-03-23
Vill du vara med och skapa förutsättningar för nästa generations kockar? Brinner du för att stötta elever i deras utveckling - både praktiskt och teoretiskt - och trivs du i en miljö där yrkesstolthet, envishet och arbetsglädje genomsyrar allt? Då kan rollen som pedagogisk resurs hos oss på Astar vara helt rätt för dig.
Astar är en ledande aktör inom vuxenutbildning. Vår vision är att bidra till en stark och livskraftig arbetsmarknad. Vi erbjuder inte bara utbildning och jobb - vi skapar yrkesstolthet och arbetsglädje.
Våra värderingar
Yrkesstolthet - Vi är kunniga, erfarna och arbetar nära arbetsmarknaden. Vi använder resurser klokt och med respekt.
Envishet - Vi ger aldrig upp - varken på våra elever eller på oss själva. Vi tror på utveckling genom ansvar och höga förväntningar.
Arbetsglädje - Vi bygger goda relationer, är nyfikna, entusiastiska och välkomnande. Tillsammans skapar vi en arbetsplats att trivas på.
Vårt härliga lärarteam på plats behöver förstärkas med en pedagogisk resurs.
Om rollen
Som pedagogisk resurs inom restaurangutbildning arbetar du nära våra yrkeslärare i kök och servering. Du finns med som ett stöd i elevernas utbildning och fångar upp dem i både praktiska och teoretiska moment. Ditt uppdrag är att stärka elevernas förståelse, motivation och inlärning - oavsett om de befinner sig i köket, klassrummet eller på sin APL.
Astar-modellen - vår kärna i undervisningen
Du är en viktig del i att leda och stötta undervisningen utifrån Astar-modellen, där tydliga steg, kontrollerad förståelse och strukturerad handledning skapar trygghet, progression och goda läranderesultat för eleverna.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Stödja eleverna i både praktiska och teoretiska moment i restaurangutbildningen.
Arbeta parallellt med yrkeslärare i kök och bidra i planering och genomförande av praktiska övningar och teoretiska genomgångar.
Ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper och färdigheter som krävs inom restaurang- och storköksbranschen.
Stötta i dokumentation, kvalitetssäkring, säkerhetsrutiner och arbetsmiljöarbete.
Bidra i bedömning, uppföljning och strukturerad träning av yrkesmoment.
APL - en viktig del i uppdraget
I rollen ingår även att aktivt anskaffa, matcha och följa upp APL-platser.
Vi söker därför dig som har ett väl utvecklat nätverk inom restaurang, storkök eller andra relevanta verksamheter. Du säkerställer att eleverna får trygga, professionella och utvecklande praktikmiljöer.
Redan från utbildningens start arbetar vi nära arbetslivet och stöttar eleverna i deras väg mot arbete, vidare studier och en stark yrkesidentitet.
Värdegrunden i praktiken
Som lärare och anställd hos oss utgår du från Astar:s värdegrund - yrkesstolthet, envishet och arbetsglädje. Det innebär att du håller en hög professionell nivå, tar ansvar fullt ut, bidrar till utvecklingen av undervisningen och skapar goda relationer med både elever och samarbetspartners. Tillsammans med kollegor bidrar du till ett välkomnande, engagerat och lösningsfokuserat arbetslag där elevens utveckling alltid står i centrum.
Därför söker vi dig som har:
• Minst 1 års yrkeserfarenhet av elevstödjande verksamhet på heltid. Helst inom vuxenutbildning eller gymnasieskola
Meriterande är om du även har erfarenhet och eller utbildning inom restaurang.
Tjänsten är ett vikariat med stora möjligheter till förlängning.
Vi erbjuder
En arbetsplats där du får växa och utvecklas.
Ett team som stöttar varandra och firar framgångar tillsammans.
Möjligheten att påverka människors liv på riktigt.
Vi rekryterar löpande så vänta inte utan kom in med din ansökan redan idag.
Vill du vara med och göra skillnad? Ansök idag och bli en del av Astar!
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Astar AB
(org.nr 556614-8093), http://astar.se
Karpalundsvägen 39b (visa karta
)
291 61 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Astar AB, Kristianstad Jobbnummer
9814720