Arbetsgivarkoordinator "Stockholm"
2026-01-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi är en framstående rekryteringsverksamhet med fokus på att skapa nöjda arbetsgivare och att matcha kompetent personal med olika branscher. Vårt övergripande mål är att skapa tillfredsställda arbetsgivare, identifiera och utnyttja talanger samt bidra till att minska arbetslösheten. Vår vision är att förbättra varje individs livssituation genom att matcha varje individ mot lämpliga arbetsplatser och möjliggöra utbildning.
Våra värderingar:
På JobRivers präglas arbetskulturen av öppenhet, högt i tak och välkomnande kreativitet. Vi söker ständigt efter talangfulla individer som delar våra värderingar och kan bidra till att stärka vår organisation. Vi tror på människors potential och arbetar för att stödja och inspirera dem. Genom vårt arbete för vi samman arbetssökande och arbetsgivare, vilket stärker motivationen och öppnar nya möjligheter för våra deltagare och våra samarbetspartner.
Vår vision:
Vi betraktar varje individ som en ovärderlig resurs och strävar efter att erbjuda utvecklings- och karriärmöjligheter. Vi motiveras av att se människor växa och utvecklas, och därför skapar vi möjligheter för dig att arbeta med det du brinner för. Tillsammans med våra kvalificerade chefer bygger du din karriär och ges möjligheten att fortsätta utvecklas och förverkliga dina mål och drömmar!Om tjänsten
Vi söker en engagerad arbetsgivarkoordinator som ska arbeta med att etablera och utveckla samarbeten med arbetsgivare. Tjänsten innebär att fungera som en länk mellan arbetsgivare och kandidater, med fokus på att matcha arbetssökande till arbete.Dina arbetsuppgifter
Som arbetsgivarkoordinator ansvarar du för att:
Kontakta och bygga långsiktiga relationer med arbetsgivare
Presentera kandidater och matcha dem mot arbetsgivares behov
Informera arbetsgivare om anställningsstöd, exempelvis nystartsjobb
Samverka med Arbetsförmedlingen och följa gällande riktlinjer
Stötta arbetsgivare i processen kring anställningsstöd
Dokumentera kontakter och följa upp pågående samarbetenKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har god kommunikativ förmåga och trivs med arbetsgivarkontakter
Är strukturerad, självgående och resultatinriktad
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Erfarenhet av arbetsgivarkontakter, rekrytering eller matchning är meriterandeSå ansöker du
Information:
Vi genomför intervjuer kontinuerligt, och tjänsten kommer att tillsättas så snart vi hittar den lämpliga kandidaten. Tjänsten är på heltid och arbetsplatsen är belägen i Kista.
Ansökningar:
Skicka in din ansökan via e-post till "info@jobrivers.se
". Ser fram emot att ta emot era ansökningar.
Varmt välkomna!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
E-post: info@jobrivers.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Arbetsgivarkoordinator"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JobRivers AB
(org.nr 559410-6808)
164 40 KISTA Kontakt
Verksamhetschef
Micke Magnusson info@jobrivers.se Jobbnummer
9690233