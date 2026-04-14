Arbetsdomstolen söker rättssekreterare
2026-04-14
Är du en skicklig och samhällsintresserad assessor? Vill du få en unik insyn i hur den svenska arbetsmarknaden fungerar och fördjupa dina kunskaper i arbetsrätt och processrätt? I så fall kan du vara den vi söker!
Arbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. Läs om domstolens uppdrag och organisation på www.arbetsdomstolen.se
En rättssekreterare i Arbetsdomstolen ansvarar för handläggning och beredning av mål på en av domstolens rotlar. Arbetet utförs i nära samverkan med en av domstolens ordförande och innefattar ett stort mått av självständighet. En rättssekreterare har rollen som ordförande vid muntlig förberedelse i vissa måltyper och deltar i dömandet som ledamot av domstolen i till exempel frågor om prövningstillstånd och andra föredragningsmål.
En central arbetsuppgift för en rättssekreterare är att skriva förslag till dom. Rättssekreterarna föredrar också vissa remisser som domstolen får. I likhet med alla medarbetare på domstolen medverkar rättssekreterarna i arbetet med att utveckla rutiner och arbetssätt i verksamheten.
Krav
Du är assessor från hovrätt eller kammarrätt.
Du har mycket goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift samt talar och förstår engelska.
Som person är du ansvarstagande, noggrann och strukturerad. Du är lyhörd, har mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga och bidrar med en positiv stämning på arbetsplatsen.
Du arbetar självständigt och bidrar med din kompetens till hela verksamheten. Du kan arbeta effektivt och konstruktivt även under perioder med hög arbetsbelastning.
Du har mycket gott omdöme samt ett flexibelt och prestigelöst förhållningssätt vilket gör att du har lätt för att anpassa dig efter ändrade förutsättningar.
Du är intresserad av digitaliserings- och verksamhetsutvecklingsfrågor.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du ges möjlighet att planera din arbetstid och domstolens målsättning är att arbetet ska gå att förena med familjesituationen genom exempelvis möjligheter att i viss utsträckning arbeta på distans.
Antal anställningar: En eller flera.
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
E-post: kansliet@arbetsdomstolen.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Dnr 39/2026".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-2122)
Stora Nygatan 2 A-B (visa karta
)
103 11 STOCKHOLM Arbetsplats
Arbetsdomstolen
Rättssekreterare och företrädare för Saco-S
Lina Cajvert 08-617 66 63
9854229