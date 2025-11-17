Arbetschef till vår utläggningsverksamhet i Väst
2025-11-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svevia AB (publ) i Göteborg
, Kungälv
, Ale
, Borås
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Nu söker vi en Arbetschef till division Industri och vår utläggningsverksamhet i Väst. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med det stora företagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar.
Rollen som arbetschef
I rollen som Arbetschef blir ditt uppdrag att stärka verksamheten och bidra till att utveckla din arbetschefsgrupp. Du kommer att spela en nyckelroll i att utveckla vårt marknadsarbete, vinna nya projekt och attrahera nya medarbetare till teamet.
Som Arbetschef hos oss på Svevia ansvarar du för att planera verksamheten och leda dina medarbetare i linje med bolagets strategi, mål och värdegrund. Du har ansvar för budget och resultat inom ditt arbetschefsområde, och arbetar aktivt för att vårda befintliga kundrelationer samtidigt som du bygger nya.
Därutöver agerar du bollplank till ditt team i frågor kring exempelvis kalkyl, att planera och optimerar verksamheten. Samtidigt är den interna samverkan med såväl andra delar inom divisionen som övriga divisioner inom Svevia, en del av din roll.
Inom Svevia sätter vi säkerheten främst och som arbetschef har du arbetsmiljöansvar i enlighet med delegering av arbetsuppgifter avseende miljö och arbetsmiljö.
Du rapporterar till Avdelningschef Syd och blir en viktig del av regionens ledningsgrupp.
Vem är du?
Vi söker dig som drivs av att bygga upp och utveckla både verksamhet och människor. För att lyckas i rollen krävs ett starkt ledarskap, affärsmässighet och förmåga att skapa och vårda långsiktiga kundrelationer.
Utöver det ser vi även att du har med dig:
Branscherfarenhet - även om du inte tidigare har arbetat inom utläggningsentreprenad, ser vi att du har erfarenhet från liknande entreprenadbransch.
en relevant högskoleutbildning, tex civil- eller högskoleingenjör eller motsvarande
goda kunskaper inom entreprenadjuridik.
Att arbeta med digitala verktyg och system är en självklarhet för dig.
Vi bedömer även att du behöver känna dig bekväm inom dessa områden:
arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor - för oss är det högst upp på agendan
bygga upp team och aktivt arbeta med organisationsutveckling
marknadsarbete och relationsbyggande med nya kunder
uppföljning av ekonomi och resultat för verksamheten
Du är affärsdriven och har ett tydligt, förtroendeingivande ledarskap. Du sätter affären och lönsamheten i centrum - samtidigt som du engagerar och utvecklar dina medarbetare.
Som du förstår är ledarskap en viktig fråga för oss! Vi tror på utvecklande ledarskap där du som ledare tar fram det bästa ur teamet och bidrar till uppbyggnad av en stark och välmående arbetschefsgrupp. Hos oss får du möjlighet att fortsätta att utvecklas i din ledarroll.
Att du uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska är ett krav. Liksom att du har B-körkort är också ett måste för rollen då du förväntas resa i tjänsten. Placeringsort är Göteborg, rollen innebär en del resor inom arbetschefsområdet och inom regionen.
Känner du igen dig? Tveka inte att söka till oss och denna unika möjlighet att leda en av våra verksamheter i väst!
En del av något större
Svevias industridivision är inne i ett expansivt skede, och ambitionerna är höga. Målet är att vara en ledande aktör inom beläggning i Sverige.
Bakom varje väg finns mer än den uppenbara ytan: en hel industri av kunskap och leveransförmåga. Vårt erbjudande är en industriell process. Från sten till färdig väg.
Allt börjar med en täkt, som sedan blir ballast, som i sin tur används i tillverkningen av asfalten, som slutligen läggs ut på vägen. Med över 100 egna bergtäkter, egen produktion av asfalt, bitumenemulsion och termoplast har vi en bredd som ingen annan. I våra laboratorier gör vi materialanalyser och ser till att produkterna når upp till standarder och krav. Och våra skickliga team inom fräsning, asfaltering, tankbeläggning och vägmarkering ser till att leveransen blir komplett.
Varför Svevia?
Utifrån Svevias strategier, mål och värdegrund får du de förutsättningar som krävs för att göra skillnad och bidra till företagets utveckling. Beslutsvägarna är korta, det är lätt att påverka och göra sin röst hörd. Och hos oss står ledarskapet i fokus, vilket gör att du kontinuerligt får möjlighet att utvecklas i din roll.
Vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Att du ska leda genom dina medarbetare ser vi som en självklarhet. Det är som lag vi skapar framgång. Det är så vi gör affärer och genererar resultat. Det är så vi får stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information Tjänsten är en tillsvidareanställning med start efter överenskommelse. Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Den här processen omfattas av tester och vi använder oss av MAP (personlighetstest) och Matrigma (arbetspsykologiskt test).
Slutkandidat kommer även att omfattas av en bakgrundskontroll.
Skicka in din ansökan som senast den 15 december, urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen så vänta inte med din ansökan.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Avdelningschef Johan Pedersen på johan.pedersen@svevia.se
. Har du frågor om rekryteringsprocessen kontakta Caroline Wallin, Talent Acquisition Business Partner på caroline.wallin@svevia.se
.
