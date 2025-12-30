Arbetschef entreprenad
2025-12-30
Är du en trygg ledare med erfarenhet av entreprenad och produktion? Trivs du med att driva projekt, leda arbetsledare och säkerställa kvalitet, ekonomi och kundnöjdhet? Då kan du vara vår nästa Arbetschef Entreprenad!Publiceringsdatum2025-12-30Om tjänsten
Vi på Trädgårdsanläggare Hallblom AB söker nu en Arbetschef Entreprenad till vår mark- och anläggningsverksamhet. Rollen passar dig som vill ha ett övergripande ansvar för flera entreprenadprojekt och samtidigt vara med och utveckla vår produktion, struktur och arbetssätt.
Som arbetschef arbetar du nära både ledning och arbetsledning, och ansvarar för att våra entreprenader planeras, genomförs och följs upp på ett professionellt och effektivt sätt.
Du kommer bland annat att ansvara för:
Övergripande ansvar för flera entreprenadprojekt samtidigt
Stöd och ledning av platschefer och yrkesarbetare
Planering av resurser, tid och produktion
Uppföljning av projektens ekonomi, resultat och risker
Kundkontakt och projektmöten med beställare
ÄTA-hantering, dokumentation och kontraktsuppföljning
Arbetsmiljöansvar, säkerhet och kvalitetsarbete
Samordning med underentreprenörer och leverantörer
Bidra i anbudsskeden och kalkylarbete vid behov
Våra uppdrag är varierade och omfattar allt från markentreprenader och nybyggnation till kulturhistoriska miljöer, skolor, fastigheter, bostadsrättsföreningar och offentliga utemiljöer.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet från entreprenadverksamhet och som vill ta ett större ansvar för helheten. Du är en tydlig och stabil ledare som skapar struktur, arbetsglädje och effektivitet i teamet.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har erfarenhet som arbetschef, platschef, projektledare eller senior arbetsledare inom mark/anläggning
Har god förståelse för entreprenadjuridik, ekonomi och produktion
Är van att följa upp projektens resultat och agera på avvikelser
Har god förmåga att planera resurser och skapa tydlig struktur
Har ett professionellt bemötande och god kommunikation med kund
Har B-körkort
Uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska
Meriterande:
Erfarenhet av kalkyl och anbud
Erfarenhet av AB04/ABT06, AMA och ÄTA-hantering
Ledarskapsutbildning eller relevant teknisk utbildning
Anställningsform
Tillsvidareaställning, heltid (40 timmar/vecka). Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Arbetstider
Måndag-torsdag: 06:45-16:15
Fredag: 06:45-13:15Om företaget
Trädgårdsanläggare Hallblom AB är ett familjärt företag med hjärtat i Uppsala. Vi kombinerar hög kompetens inom anläggning, skötsel, stensättning, snickeri och projektering - och vi gör det med kvalitet, respekt och kreativitet. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, prestigelöshet och gemenskap. Här hjälps vi åt och har kul tillsammans!
Vi har kollektivavtal och goda möjligheter till kompetensutveckling. Hos oss är du en viktig del av helheten och vi strävar efter långsiktiga relationer med våra medarbetare.Så ansöker du
Sista ansökningsdag 2026-01-18, men vi intervjuar löpande - så vänta inte med din ansökan!
Frågor? Kontakta gärna:
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trädgårdsanläggare Hallblom AB
Libro Ringväg 36
752 28 UPPSALA
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hallblom AB, Trädgårdsanläggare Jobbnummer
