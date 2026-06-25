arbete på matmarknader

Bobbys Ice Cream Rolls AB / Restaurangbiträdesjobb / Jönköping
2026-06-25


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söker en arbetsam medarbetare med c körkort som vill arbeta i 3 månader 01 juli - 10 oktober.
arbeta på matmarknader , arbetsuppgifter omfattar körning av lastbil från stad till stad varje vecka, under veckan arbetar man i mattält och säljer olika maträtter .
företaget står för boende och mat och dagslön.
varierande arbetsuppgifter i ett bra gäng .
man får tillfälle att se ca 15 städer genom vårt vackra Sverige.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: bobbybrojerdi@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bobbys Ice Cream Rolls AB (org.nr 559298-4438)
Mellangatan 27 (visa karta)
554 51  JÖNKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Bobby Brojerdi
bobbybrojerdi@gmail.com
0732407475

Jobbnummer
9978010

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