Arbetande Teamledare Lager
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2026-07-03
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Arbetande Teamledare Lager
Vill du kombinera operativt lagerarbete med ledarskap och vara en viktig del av att utveckla vår lagerverksamhet? Nu söker vi en arbetande teamledare som trivs med att vara nära verksamheten och som vill bidra till en säker, effektiv och välfungerande arbetsplats.Publiceringsdatum2026-07-03Om tjänsten
Som arbetande teamledare kommer du att vara en central del av den dagliga lagerverksamheten. Rollen innebär att du arbetar operativt cirka 80 % av tiden med orderplock, inleveranser, utleveranser och övrigt förekommande lagerarbete.
Utöver det operativa arbetet ansvarar du för att leda och stötta den dagliga verksamheten genom att säkerställa säkerhet, kvalitet, effektivitet och leveransprecision i enlighet med företagets mål och krav. Du kommer även att coacha kollegor, prioritera arbetsuppgifter och bidra till ständiga förbättringar av våra arbetssätt.Dina arbetsuppgifter
Orderplock och orderhantering
Inleveranser och utleveranser
Truckkörning och godshantering
Planera och prioritera det dagliga arbetet på lagret
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande rutiner och säkerhetskrav
Följa upp kvalitet, effektivitet och leveransprecision
Coacha och stötta kollegor i det dagliga arbetet
Bidra till utveckling och förbättring av processer och arbetssätt
Vi söker dig som
Är en naturlig ledare som samtidigt tycker om att arbeta praktiskt i verksamheten. Du är trygg i dig själv, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmågan att skapa struktur även när tempot är högt.Dina personliga egenskaper
Självgående och ansvarstagande
Serviceinriktad med god samarbetsförmåga
Flexibel och lösningsorienterad
Prestigelös och hjälpsam
Noggrann och strukturerad
Positiv lagspelare som bidrar till en god arbetsmiljö
Engagerad i att utveckla och förbättra arbetssätt
Stabil och trygg även under perioder med högt arbetstryck
God fysik och förmåga att arbeta i ett högt tempo
Tydlig och trygg i ditt ledarskap
Kompetens och erfarenhet
Erfarenhet av lagerarbete, logistik eller orderplock
Grundläggande datorvana och förståelse för lagerhanteringssystem
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort
Truckkort är meriterande
Erfarenhet av att leda eller samordna arbete är meriterande
Vi erbjuder
Hos oss får du en varierad roll där du får möjlighet att kombinera praktiskt lagerarbete med ledarskap. Du blir en viktig del av verksamheten och får möjlighet att påverka arbetssätt, utveckla teamet och bidra till företagets fortsatta framgång.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Har du frågor om tjänsten, kontakta Peter Holmstrand på peter.holmstrand@strands.se
eller telefon 0320 45 04 95.
Skicka din ansökan till peter.holmstrand@strands.se
och märk ansökan med Teamledare lager.
Om Strands Group
Strands Group är ett svenskt tillväxtföretag som utvecklar och säljer fordonsbelysning och tillbehör till kunder över hela världen. Med rötterna i den svenska fordonsbranschen och en stark passion för innovation, kvalitet och design har vi etablerat oss som ett av Europas ledande varumärken inom fordonsbelysning. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där samarbete, utveckling och framåtanda står i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
E-post: peter.holmstrand@strands.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Teamledare Lager". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strands Group AB
(org.nr 556625-0105)
Hagalundsvägen (visa karta
)
511 72 FRITSLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Peter Holmstrand peter.holmstrand@strands.se 0320450495 Jobbnummer
9992504