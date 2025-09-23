Arbetande Förman till Sweax i Uppsala
2025-09-23
Sweax grundidé är att göra livet enklare för våra kunder - oavsett om det handlar om Brf-styrelser, boende eller fastighetsägare. Med ett brett tjänsteutbud och ett modernt, personligt arbetssätt sätter vi alltid kund och kvalitet i fokus. Vårt mål är att skapa en trygg och trivsam miljö för alla som bor och verkar i fastigheterna vi förvaltar. Vi är stolta över våra ISO-certifieringar för kvalitet (9001) och miljö (14001), vilket speglar vårt engagemang för hållbarhet i praktiken. Som ett resultat av vår starka kultur och gemenskap är vi också stolta över att vara certifierade som ett Great Place to Work. Det är ett kvitto på att våra medarbetare trivs, känner sig trygga och engagerade - varje dag.
Din roll
Som arbetande förman kommer du att kombinera praktiskt arbete med arbetsledning, där du stöttar vår produktionsledare och arbetar nära medarbetarna i fastighetsservice. Du kommer att vara en nyckelperson för att säkerställa hög kvalitet, effektiva processer och goda kundrelationer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Delta i den dagliga skötseln av fastigheter, såsom snöröjning, grönytearbeten och reparationer.
Leda och planera arbetsgruppen utifrån inkommande arbetsorder, felanmälningar och projekt.
Underhålla och utveckla relationer med kunder, underleverantörer och andra avdelningar.
Kalkylera och lämna underlag för anbud till produktionsledaren.
Introducera och arbetsleda säsongs- och extra medarbetare samt kvalitetssäkra utfört arbete.
Planera och följa upp arbetsorder så att arbetet blir utfört enligt uppsatta mål.
Ansvara för service och underhåll av maskiner, verktyg och annan utrustning inom arbetsområdet.
Stödja produktionsledaren i att uppnå företagets mål för kvalitet, effektivitet och kommunikation. Kvalifikationer
Vi söker dig som är en serviceinriktad och självständig person med god förmåga att planera och prioritera arbetsuppgifter. Du har erfarenhet av arbetsledning och en vilja att bidra till gruppens och företagets framgång. Vi ser även att du har:
Kompetens inom maskinservice och förebyggande underhåll.
Minst 3-5 års erfarenhet från en liknande bransch.
Minst gymnasial utbildning eller motsvarande yrkeshögskoleutbildning.
B-körkort (manuell växellåda).
Mycket goda muntliga och skriftliga färdigheter på svenska.
Goda kunskaper inom Microsoft 365.
Meriterande kunskaper:
Certifikat för motorsåg, skylift och heta arbeten.
Erfarenhet av SBA (Systematiskt Brandskyddsarbete).
Växt- och beskärningskunskap samt kunskap inom trädgårdsarbete.
Kunskap och erfarenhet kring fastighetsdrift.
Flerspråkighet. Dina personliga egenskaper
Hög social kompetens och förmåga att skapa och utveckla relationer.
Strukturerad med starkt kvalitetsfokus och öga för detaljer.
Självgående lagspelare som trivs både självständigt och i team.
Affärsmässig med förmåga att identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter.
Trygg i högt tempo; prioriterar och planerar effektivt.
Naturlig ledare som coachar, stöttar och utvecklar kollegor.
Att arbeta på Sweax
Vi är ett litet familjärt företag som drivs av höga ambitioner för att vara den bästa leverantören till sina kunder. En glad, positiv och hjälpsam atmosfär där alla medarbetare känner sin betydelse för verksamheten. Självklart omfattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension och vi bidrar till en god hälsa genom friskvårdsbidrag. Så ansöker du
Skicka din ansökan via ansökningsformuläret (ej via mail). Vi sköter urval löpande och tjänsten kommer att tillsättas så snart vi hittat rätt kandidat, så vänta in med din ansökan. Vid eventuella frågor gällande rollen eller Sweax så är du varmt välkommen att kontakta Frida Kask Rosén (frida@urbanurban.se
) från vår rekryteringspartner UrbanUrban.
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
