Arbetande förman
2025-12-22
En dag på Cramo
På Cramo arbetar vi tillsammans och stöttar varandra. Alla är lika viktiga. Vi har en arbetsmiljö som uppmanar till samarbete, där vi stöttar och delar kunskap med varandra på alla nivåer av företaget. Det är vad som skapar vår sanna laganda!
Cramo erbjuder dig en utvecklande arbetsplats med en positiv företagskultur fina anställningsvillkor och bra personalförmåner.
Som Arbetande förman är du en nyckelperson i vår serviceverksamhet. Du ansvarar för att den dagliga driften på avdelningen fungerar smidigt, säkert och kostnadseffektivt. Rollen innebär både operativt arbete med service, underhåll och reparationer av liftar och anläggningsmaskiner, samt ett samordnande ansvar där du leder och fördelar arbetet inom teamet i ditt område.
Du arbetar nära din närmsta chef, stor del av din tid ägnas åt administrativa uppgifter, vilket kräver att du har en hög administrativ förmåga och ett gott ordningssinne. Du fungerar som en teknisk support för både verkstads- och depåpersonal. Genom att samarbeta med kollegor och säkerställa att avdelningens flöden fungerar internt och externt bidrar du till en hög servicegrad för våra kunder.
På Cramo strävar vi efter att alltid ligga i framkant med samhällsutvecklingen. Vi bidrar inte bara till våra kunders framgång utan till samhället i stort. Nyckeln till vår framgång är våra fantastiska medarbetare som har en positiv "allt är möjligt"-attityd. För oss är det viktigt att arbeta för en mer inkluderande arbetsplats där alla våra medarbetare får möjlighet att uppnå sitt fulla potential.
Cramo erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och anställnings- och personalförmåner. Dessutom värnar vi om våra medarbetares hälsa och välmående, och erbjuder en arbetsmiljö där alla ska trivas och känna sig uppskattade.
Kollektivavtal: SVEMEK (IF Metall och Industriarbetsgivarna)
Du är strukturerad, lösningsorienterad och har god samarbetsförmåga. Du trivs med att ta ansvar och har förmåga att leda andra i det dagliga arbetet.
