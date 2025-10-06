Arbetande Arbetsledare på Urbansgruppen
2025-10-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Danderyd
, Norrtälje
Arbetande arbetsledare
Arbetsgivare: Urbansgruppen (Mr Urban AB)
Ort: Storstockholm (uppdrag kan förekomma på andra orter i Sverige)
Omfattning: Heltid, tillsvidare (inleds normalt med provanställning enligt LAS)
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning (Fackligt anslutna)
Arbetande arbetsledare - snickare som vill leda projekt
Vi söker en erfaren snickare som vill ta nästa steg och leda mindre till medelstora projekt. Du arbetar både praktiskt och driver planering, kundkontakt och arbetsledning så att jobbet levereras i tid, med kvalitet och nöjda kunder.Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Praktiskt snickeri i pågående projekt, med ansvar för daglig planering och arbetsfördelning.
Arbetsledning av egna hantverkare och UE; säkerställa tid, kvalitet, ekonomi och ordning på arbetsplatsen.
Kundkontakt: bemöta professionellt, stämma av förväntningar och leda byggmöten vid behov.
Egenkontroller; dokumentation och tidrapportering enligt rutin.
Materialbeställningar inom givna ramar; samverkan med projektledning/kalkyl.Kvalifikationer
Snickare med yrkesbevis eller dokumenterad erfarenhet.
B-körkort.
God svenska i tal och skrift (kundkontakt, arbetsledning, dokumentation).
Referenser från tidigare arbetsgivare/projekt.
Förmåga att läsa och tolka ritningar.
Meriterande
Erfarenhet av att räkna på jobb och ta fram offerter.
Tidigare arbetsledar- eller projektledarerfarenhet.
Vana av att arbeta med både privat- och företagskunder.Dina personliga egenskaper
Ansvarstagande och strukturerad - håller ihop plan, kvalitet och leverans.
Samarbetsförmåga och ledarskap - får med dig teamet och UE.
Hög arbetsmoral och kvalitetsfokus.
Professionellt kundbemötande och kommunikation.
Vi erbjuder
Engagerat team och spännande projekt i Storstockholm.
Utvecklingsmöjligheter och möjlighet att ta mer ansvar över tid.
Arbetsbil och goda arbetsvillkor enligt policy.
En arbetsplats där vi värdesätter gemenskap, professionalism och långsiktighet.
Resor till andra orter kan förekomma beroende på projekt.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och referenser. Endast kompletta ansökningar beaktas. Urval sker löpande.
Frågor till ansökan
Beskriv ett projekt där du haft ledande ansvar (omfattning, tidplan, ditt bidrag).
Ge ett exempel på hur du löste ett kvalitets- eller tidsproblem ute i produktion.
Hur säkerställer du korrekt ritningsläsning och egenkontroller i vardagen?
När kan du tillträda och har du möjlighet att arbeta på annan ort i perioder?
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
E-post: carl@urbansgruppen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mr Urban AB
(org.nr 559018-3744) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Urbansgruppen Jobbnummer
9542987