Arbeta vid sidan av studierna som labbassistent hos Skånemejerier!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Biomedicinjobb / Malmö Visa alla biomedicinjobb i Malmö
Är du en engagerad student och har intressen för biologi, kemi eller livsmedelstillverkning? Trivs du i labbmiljö och vill ha ett meriterande extrajobb? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu en student till rollen som labbassistent på Skånemejerier. Du blir en del av ett engagerat team och arbetar främst med mikrobiologiska analyser, men även vissa kemiska moment förekommer.
Tjänsten är ett extrajobb där du ska kunna arbeta minst två pass i veckan, både vardags- och helgpass. Under sommaren, jul och andra ledighetsperioder arbetar du upp till heltid. Arbetspassen varierar i längd och kan vara förlagda både dag- och nattetid. Arbetsplatsen ligger i Fosie, Malmö.
Rollen innebär ansvar för flera stationer i laboratoriet, vilket gör att upplärningen är relativt omfattande. Därför söker vi dig som har minst 1,5 år kvar av dina studier och kan börja omgående. För dig som vill utvecklas inom laboratorie- eller livsmedelsbranschen finns goda möjligheter att växa inom både rollen och företaget.
Dina dagliga arbetsuppgifter kommer att omfatta:
Utförande av bakteriologiska provtagningar och odlingar
Mätning av pH-halter
Provtagning och analys av fetthalter och protein
Sensoriska provningar och utvärdering av mejeriprodukter
Noggrann dokumentation av arbetsprocesser
Samarbete och kommunikation med olika avdelningar inom företaget
DETTA SÖKER VI
För att passa in i denna roll ser vi gärna att du uppfyller följande kvalifikationer:
Du är för närvarande student med minst 1,5 år kvar av dina studier
Du har ett påtagligt intresse inom områden som biologi, kemi eller livsmedelstillverkning
Du är flexibel och kan ställa upp att jobba vid kort varsel, samt heltid under lov och sommar
Noggrannhet, samarbetsvilja och ansvarskänsla är viktiga egenskaper
En förkärlek för mejeriprodukter, då sensoriska bedömningar ingår i arbetet
Välkommen med din ansökan och ta chansen att vara en del av vårt team som laboratorieassistent hos Skånemejerier! Vi jobbar med urvalet löpande, så ansök redan idag!
