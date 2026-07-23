Arbeta som utredare inom effektiv förvaltning
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2026-07-23
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Har du erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete och vill bidra i arbetet med att verka för en ändamålsenlig och effektiv statsförvaltning? Just nu söker vi flera utredare till vår nya utredningsavdelning.
Din roll och dina arbetsuppgifter
I Statskontoret kunskaps- och samarbetsinriktade projektorganisation har du en vardag med stimulerande arbetsuppgifter och stor möjlighet att påverka din egen arbetssituation.
Hos oss är du delaktig i hela utredningsprocessen, från projekt- och arbetsplanering till föredragning och avrapportering. Du växlar mellan att vara projektledare och projektmedarbetare där du tillsammans med engagerade kollegor utreder, analyserar, gör bedömningar och lämnar skarpa förslag och slutsatser till regeringen, i syfte att bidra till att utveckla och effektivisera statsförvaltningen. Det kan till exempel handla om att utveckla regeringens styrning, ledning och organisering av myndigheter och verksamheter. Uppdragen varierar i längd, men pågår ofta i 4 till 12 månader.
Du kommer att tillhöra Avdelningen för effektiv förvaltning som arbetar med myndighetens övergripande uppgift att verka för en ändamålsenlig och effektiv statsförvaltning och för en god hushållning med statens medel. Det gör vi genom utredningar, utvärderingar och uppföljningar av statlig och statligt finansierad verksamhet, men även genom att utveckla och förvalta den ekonomiska styrningen och rapporteringen i staten. Vi ansvarar även för att främja en god förvaltningskultur och arbetet mot korruption. Vi utvecklar även arbetet med konsekvensutredningar och vägleder myndigheter och kommittéer i dessa frågor. En viktig uppgift för avdelningen är att förse regeringen med underlag för statlig omprövning- och effektivisering.
Avdelningen är nybildad och består av fem enheter vilka arbetar i projekt och utredningar utifrån en matrisprincip. Detta betyder att oavsett vilken enhet du kommer att tillhöra så kommer du arbeta tillsammans med kollegor från övriga enheter. Eftersom avdelningen är ny befinner vi oss i en prövande och utvecklande fas vad gäller arbetssätt och processer. Du får därför möjlighet att vara med och forma framtiden för avdelningen.
Din bakgrund och kompetens
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom juridik, ekonomi, statsvetenskap eller annan relevant inriktning.
Flerårig erfarenhet av kvalificerat utrednings- och analysarbete som rör styrning, ledning, organisering, finansiering eller effektivitet inom offentlig verksamhet.
Erfarenhet av projektledning.
Mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att använda AI-verktyg för text- och databearbetning.
Erfarenhet av och kunskap om ekonomi- och verksamhetsstyrning i staten.
Erfarenhet av att genomföra omprövande analyser inom offentlig verksamhet.
Kunskap om författningsarbete
Erfarenhet av arbete både på förvaltningsmyndighet och Regeringskansliet
Dina personliga egenskaper
Du har gott omdöme, stark analytisk förmåga och kan omsätta komplex information till lättbegripliga budskap. Du samarbetar lyhört och balanserat, uttrycker dina åsikter och är konstruktiv i din dialog med andra. Du kombinerar strukturerat, noggrant och kvalitetsmedvetet arbete med flexibilitet och leveranssäkerhet. Du är utvecklingsorienterad, nyfiken och trivs med nya områden, olika arbetsmetoder och varierande roller. Vår verksamhet bygger på den statliga värdegrunden och värdesätter mångfald och olika perspektiv. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Mer om oss
Statskontorets lokaler finns centralt i Stockholm. Det finns möjlighet att arbeta delvis på distans. https://www.statskontoret.se/om-statskontoret/arbeta-hos-oss/vi-erbjuder/
Ansök senast 30 augusti
Vi ser fram emot att få din ansökan senast den 30 augusti 2026. Du ansöker genom att besvara ett antal urvalsfrågor samt bifoga ansökan i vårt rekryteringssystem. Tjänsterna är tillsvidareanställningar och vi tillämpar sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Vi kan komma att tillämpa tester och/eller arbetsprov i urvalsarbetet.
Har du frågor om jobbet eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta avdelningschef Peter Kvist, mailto:peter.kvist@statskontoret.se
tel 08-690 43 86 eller HR-specialist Fredrik Sydstrand, mailto:fredrik.sydstrand@statskontoret.se
tel 076-877 47 21. Fackliga kontaktpersoner är Therese Brolin för Saco-S och Max Dahlbäck för ST. Du når dem via myndighetens växel på telefon 08-690 43 00.
Under semesterperioden kan det vara svårt att nå oss med kort varsel men du kan alltid maila till vår funktionsbrevlåda mailto:hr@statskontoret.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Statskontoret verkar för en effektiv statsförvaltning, och en god hushållning med statens medel. Vi utreder och följer upp den statliga verksamheten, utvecklar den ekonomiska styrningen och rapporteringen, samt främjar en god förvaltningskultur och arbetet mot korruption i staten. Vi granskar även Sveriges hantering av EU-medel. Vi finns i Stockholm och har ca 220 anställda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statskontoret
(org.nr 202100-5026)
102 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Ekonomistyrningsverket (ESV) Jobbnummer
10009724