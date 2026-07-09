Arbeta som timvikaire inom korttidsverksamhet LSS
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2026-07-09
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Skurups kommun har drygt 17 000 invånare och ligger naturskönt på den skånska sydkusten, med utmärkta kommunikationer till Malmö, Ystad, Lund och Köpenhamn. I vår kommun bor invånarna i lugnet, med staden runt knuten. Det lokala näringslivet blomstrar och inflyttningen till kommunen ökar.
1 200 medarbetare håller dagligen hjulen snurrande, med fullt engagemang för medborgarnas bästa. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Vi är stolta över våra korta beslutsvägar. Tillsammans gör vi skillnad!
Skurups vision 2045: Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling skapar vi platsen där vi lever, verkar och växer – tillsammans. Skurups kommun är platsen för det goda livet.
5 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-09Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som timvikarie inom korttidsverksamhet och tillsyn med barn och ungdomar inom LSS.
Vistelsen och tillsyn erbjuder stöd till barn och ungdomar med autism eller andra funktionsvariationer inom ramen för LSS. Verksamheten utgår från varje barns och ungdoms individuella behov och syftar till att främja utveckling, stimulans och delaktighet i vardagen.
• Korttidsvistelsen har fem platser och ger möjlighet till miljöombyte, social gemenskap och meningsfulla aktiviteter i en trygg och anpassad miljö.
• Tillsyn erbjuds före och efter skoldagen samt under lov. Verksamheten planeras utifrån varje barns individuella behov och syftar till att skapa en trygg, utvecklande och meningsfull fritid.
Genom varierade aktiviteter både inomhus och utomhus, uppmuntrar vi till delaktighet, gemenskap, lärande och glädje.
Hos oss står varje barns unika behov i centrum.
Vi arbetar utifrån en helhetssyn där trygghet, delaktighet och utveckling är grundläggande värden och vår pedagogiska inriktning bygger på;
• Lågaffektivt bemötande
• Tydliggörande pedagogik
• Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)Dina arbetsuppgifter
Hos oss får du ett omväxlande arbete som kan innefatta stöd både muntligt och fysiskt i bland annat:
• Personlig hygien och omvårdnad
• Inköp, matlagning och städning
• Planering av dagliga och veckovisa aktiviteter ute och inne
• Handräckning av mediciner
• Daglig dokumentationKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Fyllt 18 år
• Utbildning inom omvårdnad eller barn- och fritid eller annan likvärdig utbildning
• Erfarenhet från liknande arbete
• Är ansvarstagande, flexibel och har ett gott bemötande
• Brinner för att arbeta med människor och inom LSS
• Har god förmåga att kommunicera på svenska, både muntligt och skriftligt
• Kan arbeta dag-, kväll-, natt- och helgtid
Meriterande:
• B-Körkort
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och begär in utdrag från polisens belastningsregister av samtliga som kan vara aktuella för anställning.
Löneform: Timlön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-07-27 Omgående eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema. dag-, kvälls-, vaken natt- och helgpass (06.00-22.00 / 20.45-08.00)
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Skurups kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du beslut om skyddad identitet, kontakta rekryterande chef innan du ansöker till tjänsten.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Skurups kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336133". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skurups Kommun
(org.nr 212000-1082)
274 80 SKURUP Arbetsplats
LSS Administration Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens växel +46411536000 Jobbnummer
9998239