Arbeta som timanställd sjuksköterska i sommar - Kungsbacka Kommun - Sjuksköterskejobb i Kungsbacka

Kungsbacka Kommun / Sjuksköterskejobb / Kungsbacka2021-04-05Kungsbacka är en växande kommun där både människor och företag utvecklas. Hos oss arbetar människor som vill, vågar och kan. Vill du bli en av oss?Vill du ha ett omväxlande arbete där du gör skillnad? Då är du välkommen att arbeta som timanställd sjuksköterska hos oss på Vikariecenter.Som sjuksköterska arbetar du i kommunens hemsjukvård med att ge sjukvårdande insatser till våra medborgare i alla åldrar. Hemsjukvården utgår från flera olika arbetsplatser från söder till norr och i centrala Kungsbacka. Vi arbetar i såväl i patientens hem som på våra Vård och omsorgsboende och boende med särskild service.Du har även möjlighet att börja arbeta redan under våren.Vi söker dig som...är nyfiken, tar ansvar för ditt arbete, organiserar och prioriterar dina uppgifter på ett effektivt sätt. För att trivas hos oss på Vikariecenter behöver du vara flexibel, lösningsorienterad och tycka om variation i arbetet. Du har lätt för att anpassa dig och samarbetar bra med kollegor. Du relaterar till din omgivning på ett smidigt sätt och är lyhörd för kundens behov. Att du känner respekt för dina medmänniskor ser vi som självklart.Det är krav att du är legitimerad sjuksköterska, har B-körkort och det är meriterande om du har erfarenhet av hemsjukvård. Tjänsten kräver god datorvana samt goda kunskaper i svenska.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Vi erbjuderTimanställningar på deltid/heltid med tillsättning snarast eller enligt överenskommelse. Du styr själv hur mycket och när du vill arbeta genom att lägga din tillgänglighet i bemanningssystemet Medvind. Vi planerar in bredvidgång på din arbetsplats i samband med att du börjar som timanställd för att lära dig arbetsuppgifter och rutiner som gäller där du ska arbeta.Sommaravtal gäller 2021-06-21 - 2021-08-29Du får 5000 kr i extra ersättning för varje 5 arbetade pass under denna period.5-9 pass 5000 kr, 10-14 pass 10000 kr 15-19 pass 15000 kr osv.Innan erbjudande om tjänst begär vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret.Du kan beställa ett https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/. Urval och intervjuer kommer att ske löpande så varmt välkommen med din ansökan redan idag! Vi ser hoppfullt fram emot din ansökan!Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande.Varaktighet, arbetstid10-100%. Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse. Visstidsanställning2021-04-05Individuell lönesättning.Sista dag att ansöka är 2021-05-03Kungsbacka kommun5671689