Arbeta som stödassistent på korttidsvistelse för barn och unga inom LSS
Skurups kommun, LSS Enhetschefsområde 1 / Vårdarjobb / Skurup
2026-03-16
Skurups kommun har drygt 17 000 invånare och ligger naturskönt på den skånska sydkusten, med utmärkta kommunikationer till Malmö, Ystad, Lund och Köpenhamn. I vår kommun bor invånarna i lugnet, med staden runt knuten. Det lokala näringslivet blomstrar och inflyttningen till kommunen ökar.
1 200 medarbetare håller dagligen hjulen snurrande, med fullt engagemang för medborgarnas bästa. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Vi är stolta över våra korta beslutsvägar. Tillsammans gör vi skillnad!
Skurups vision 2045: Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling skapar vi platsen där vi lever, verkar och växer - tillsammans. Skurups kommun är platsen för det goda livet.Publiceringsdatum2026-03-16Arbetsuppgifter
Korttidsvistelsen erbjuder stöd till barn och ungdomar med autism eller andra funktionsvariationer inom ramen för LSS. Verksamheten utgår från varje barns och ungdoms individuella behov och syftar till att främja utveckling, stimulans och delaktighet i vardagen. Du ska tycka om att delta i fysiska aktiviteter, vara ute i naturen.
Korttidsvistelsen har fem platser och erbjuder en trygg och anpassad miljö där barn och ungdomar får möjlighet till miljöombyte, social gemenskap och meningsfulla aktiviteter.
Hos oss står varje barns unika behov i fokus. Vi arbetar utifrån en helhetssyn där trygghet, delaktighet och utveckling är grundläggande värden.
Vår pedagogiska inriktning bygger på lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik samt ett starkt fokus på alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och TAKK (tecken som stöd).
Som stödassistent har du en viktig roll i att tillsammans med kollegorna utveckla det pedagogiska arbetet och skapa en miljö som är trygg, tydlig och stimulerande för barnen och ungdomarna.
Du blir en del av ett kompetent och engagerat arbetslag där det finns goda möjligheter att påverka och vidareutveckla arbetssätt och metoder i det dagliga arbetet.
Ditt uppdrag och arbetsuppgifter som stödassistent är att:
* Handleda, vägleda och stötta barnen och ungdomarna under deras vistelse
* Använda metoder och förhållningssätt som underlättar kommunikation
* Arbeta med pedagogiska hjälpmedel och strukturerande stöd
* Ansvara för social dokumentation samt upprättande och uppföljning av genomförandeplanerKvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Examen som undersköterska eller stödassistent, utbildning inom barn- och fritidsprogrammet eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig såsom stödpedagog och socialpedagog.
* Erfarenhet och kunskap av arbete med barn och unga med olika funktionsvariationer.
* Har god kunskap och erfarenhet av tydliggörande pedagogik, känsloreglering, TAKK och AKK, Studio 3.
* Förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och i team.
* Ha goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift samt ha god datavana.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Skurups kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du beslut om skyddad identitet, kontakta rekryterande chef innan du ansöker till tjänsten.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Skurups kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
