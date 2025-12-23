Arbeta som rehabassistent på geriatriken i sommar!
2025-12-23
Nu kan vi erbjuda ett stimulerande och utvecklande jobb för dig som söker sommarjobb och studerar till arbets- eller fysioterapeut! En möjlighet till utveckling och unik chans att lära känna Stockholms Sjukhem som arbetsgivare! Hos oss får du arbeta i en miljö som kännetecknas av arbetsglädje, engagemang och trivsel. Stockholms Sjukhem är en av Sveriges största idéburna vårdgivare och tillsammans bedriver sjukvård och äldreomsorg utan vinstsyfte.
Om rollen som rehabassistent
I rollen som rehabassistent samarbetar du främst med arbetsterapeut och fysioterapeut i rehabiliteringen av de patienter som är inneliggande. I vårt arbete utgår vi från patientens förmågor och resurser för att uppnå målen för rehabiliteringen. Det kan handla om;
- ADL-träning
- Handträning
- gång- och balansträning
- förflyttningsträning
Vi dokumenterar i journalsystemet Take care.
Om geriatriken
Stockholms sjukhem erbjuder akutgeriatrisk slutenvård i Bromma och på Kungsholmen. Vården bedrivs i multiprofessionella team i nära samarbete mellan personal, patient och närstående. Vårt arbete präglas av prestigelöshet och omtanke där vi delar med oss av vår kunskap.
Är du vår rehabassistent i sommar?
Vi söker dig som studerar till arbets- eller fysioterapeut och avklarat minst termin 4 (till sommaren). Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Vi vill att du är kommunikativ, håller en hög servicenivå och är prestigelös i ditt förhållningssätt till omvärlden. Du bidrar med din kompetens, erfarenhet och ditt engagemang i verksamheten. Tjänsten kräver att du behärskar svenska språket obehindrat i tal och skrift samt har en god datavana.
I ansökningsprocessen får du ange om du önskar placering Bromma eller Kungsholmen.
Övrig information och ansökan
Tjänsten är ett sommarvikariat under perioden juni-augusti. Heltid 40 timmar/vecka. Flexavtal finns.
Låter det intressant? Då vill vi veta mer om dig!Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För mer information kontakta enhetschef Bromma Annica Blix på tfn 08-12283016 eller enhetschef Kungsholmen Laura Bohlin tfn 08-12283014.
Stockholms Sjukhem arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens för att främja att vi är en arbetsplats för alla. Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning.
Stockholms Sjukhem är en av Sveriges största idéburna vårdgivare. Vi erbjuder ett brett vårdutbud inom äldreomsorg, rehabilitering, geriatrik och palliativ vård. Att bedriva sjukvård och äldreomsorg är ett stort samhällsansvar och som godkänd universitetssjukvårdsenhet arbetar vi ständigt med forskning, utveckling och utbildning. Hos oss arbetar du i en varm miljö som värdesätter det personliga bemötandet och kännetecknas av värdeorden engagemang, kunskap och omtanke.
