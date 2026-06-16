Arbeta som inhyrd chaufför hos - Martin & Servera Halmstad
Simplex Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Halmstad Visa alla fordonsförarjobb i Halmstad
2026-06-16
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eller i hela Sverige
Vill du ha ett jobb där varje dag tar dig nya vägar och ger dig möjlighet att göra skillnad? Vi söker nu engagerade C-chaufförer för uthyrning till Martin & Servera i Halmstad – en av Sveriges ledande aktörer inom livsmedelsdistribution till restauranger, storkök och offentlig sektor. Här spelar det ingen roll om du precis tagit ditt körkort eller har flera år i ryggen – det är din inställning och ditt driv som räknas.
Om rollen
Du kommer att vara uthyrd på heltid till Martin & Servera i Halmstad under sommaren, med goda möjligheter till förlängning hos kunden om samarbetet faller väl ut. Skulle uppdraget hos Martin & Servera ta slut finns det dessutom mycket goda chanser att fortsätta arbeta hos någon av våra andra kunder inom transport och logistik.
Du arbetar med distribution av livsmedel och har ett självständigt ansvar för din rutt, ditt fordon och det gods du transporterar. Varje leverans är ett möte med en kund – ofta restauranger och storkök – och du representerar både Simplex och Martin & Servera med professionalitet och god service.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Köra och ansvara för fordonet på ett säkert och trafiksäkert sätt enligt gällande regler
Ta hand om godset och säkerställa att leveranserna sker korrekt och i tid
Möta kunder med ett professionellt och vänligt bemötande
Hantera lossning av varor hos kund
Vi söker dig som
Innehar C-körkort med giltigt YKB
Är noggrann, ansvarsfull och trivs med ett högt arbetstempo
Kommunicerar obehindrat på svenska, i tal och skrift
Är fysiskt aktiv och klarar ett rörligt arbete med tunga lyft
Är öppen för varierande arbetstider och har en positiv grundinställning
Kan starta mellan 05:00-07:00
Anställningsvillkor
Heltid med uthyrning till Martin & Servera i Halmstad under sommaren. Goda möjligheter till förlängning hos kunden, alternativt fortsatt arbete hos någon av Simplex övriga transportkunder. Lön enligt kollektivavtal. Tillträde enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-06-16Om företaget
Det är vi som är Simplex. Framtidens bemanningsföretag med siktet inställt på utveckling. För det är precis vad vi vill skapa, utveckling för företag och människor. Med rätt person, på rätt plats skapas nytta för alla parter. Idag ser ni våra konsulter köra truck på terminaler, leverera pallar med tunga fordon, leda logistiken på byggarbetsplatser eller packa orders på lager. Men det är bara en liten del av vad vi erbjuder. Hos oss arbetar människor som vill framåt och som driver på logistiken i hela Sverige. Svårare eller enklare behöver det inte vara. Är du redo för nästa steg i karriären, öppnar vi dörrar till nya möjligheter. Vårt mål är att ta vara på varje individs unika kompetens och förädla den med erfarenheter.
Välkommen till Simplex! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277)
305 92 HOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Halmstad Jobbnummer
9967017