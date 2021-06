Arbeta som CNC-operatör i Kungsör! - Manpower AB - Verktygsmaskinoperatörsjobb i Kungsör

Är tanken på att få göra ett riktigt bra jobb och möjligheten att utvecklas något som driver dig? Är du dessutom en noggrann och organiserad person som har ett starkt intresse för att arbeta i maskin? Då finns chansen, för vår uppdragsgivare i Kungsör söker nämligen CNC-operatörer på heltid. Känns det som ett jobb för dig? Vi tillsätter tjänsten löpande så skicka in din ansökan så fort du kan!Det här är ett konsultuppdrag som varar tillsvidare. Du kommer att vara anställd av Manpower men arbeta hos vår uppdragsgivare.Vad innebär rollen?Du kommer jobba för ett framgångsrikt företag i bilindustrin och arbetsuppgifterna består främst i att ansvara för att styra och hantera produktionsutrustningen så att rätt produktivitet uppnås och möter uppsatta kvalitets- och leveranskrav.Arbetet är förlagd på skift.Du kommer till exempel att arbeta med:* mätning* ritningsläsning* skärande bearbetning* förebyggande underhåll* verktygsbyten* omställningar av maskinenDen vi sökerFör att lyckas i rollen som CNC-operatör är det viktigt att du är mål- och kvalitetsmedveten. Du har bra servicekänsla och gillar när du ställs inför tekniska problem som måste lösas. Tidigare erfarenhet av att arbeta som CNC-operatör är ett krav. Därutöver är det mycket meriterande om du har tidigare erfarenhet av liknande verkstadsindustri och robotvana.Vi söker dig som:* har tidigare erfarenhet av att att arbeta som CNC-operatör* har mycket goda kunskaper i svenska både i tal och skrift* förstår ritningar och instruktioner* behärskar de mätmetoder som finns* kan arbeta i grupp men med eget ansvarErbjudandeRent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor. Som konsult erbjuds du även friskvårdsbidrag samt utöver det får alla Manpowers anställda fri tillgång till över 4500 interaktiva utbildningar via vår e-learningportal PowerYOU. Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.