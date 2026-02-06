Arbeta på tvätteri
2026-02-06
Mångfaldsbyrån hjälper nyanlända att hitta jobb i Sverige. Är du inskriven på Arbetsförmedlingen? Då kan vi hjälpa dig!
Vi söker dig som är ny i Sverige och som vill börja arbeta.
Du behöver inte kunna prata svenska. På arbetsplatsen finns bilder som visar hur man gör, och det finns alltid någon som hjälper och visar dig.
Arbetet finns i Kungälv. Man arbetar vardagar, måndag till fredag, mellan kl. 08.00-17.00.
Du kommer att arbeta på en arbetsplats som tvättar textilier från hotell, till exempel lakan, handdukar och örngott.
De tvättas i stora maskiner, manglas och viks, och du hjälper till att sortera dem och packa dem i vagnar som ska köras ut till kunderna.
Arbetet är fysiskt tungt och du står upp hela dagen. Det är viktigt att du är stark i kroppen, särskilt i axlar och rygg.
Det är helt normalt att bli trött i början innan man vänjer sig.
Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet. Det viktigaste är att du vill jobba, lär dig snabbt och gillar att hålla igång.
Du kommer att arbeta tillsammans med andra, och det finns alltid handledning och stöd på plats.
Du börjar med en praktikvecka. Praktiken är en chans för dig att visa att du klarar jobbet, och också känna efter om arbetet passar dig.
Arbetsplatsen har avtal med IF Metall.
Det är viktigt att du är inskriven på Arbetsförmedlingen.
Skicka in din ansökan så kontaktar vi dig för en intervju!
