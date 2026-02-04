Arbeta med larm och säkerhet? vi söker säkerhetstekniker
2026-02-04
Vill du arbeta praktiskt inom modern säkerhetsteknik och samtidigt utvecklas i din yrkesroll? Vi söker dig med tekniskt intresse som vill växa och utvecklas tillsammans med Great Security. Du blir en del av ett engagerat gäng som trivs tillsammans, hjälps åt och har roligt på jobbet.
OM TJÄNSTEN
Som Säkerhetstekniker hos Great Security kommer du att spela en central roll i att säkerställa kundernas trygghet. Du kommer arbeta både självständigt och i team med installation, service och underhåll av avancerade säkerhetssystem. Där ni tillsammans säkerställer högsta kvalitet och trygghet för kunderna. Arbetet är varierat - ena dagen arbetar du hos en privatkund och nästa dag är du del av ett större projekt i offentlig miljö.
Du erbjuds
En trygg anställning och en arbetsplats som investerar i din långsiktiga utveckling till att bli en expert inom säkerhet och larm. Du får möjlighet att arbeta med varierande uppdrag och bli en del av ett stabilt team med stark sammanhållning. Hos oss får du chansen att utvecklas inom en bransch i ständig förändring, där Great Security satsar på en gedigen introduktion, internutbildning och en långsiktig karriär.
Dina arbetsuppgifter
Denna roll innebär att installera, serva och underhålla olika typer av säkerhetssystem, inklusive larm, passersystem och dörrautomatik, samt att hantera felsökning och dokumentation.
• Installera och driftsätta larm- och säkerhetssystem
• Utföra service, felsökning och underhåll av befintliga system
• Anpassa arbetsuppgifter och projektplaner utifrån dagliga förändringar
• Kundkontakt och teknisk support på plats
VI SÖKER DIG SOM
• Innehar B-körkort
• Behärskar svenska språket flytande då det krävs för tjänstens arbetsuppgifter
• Har ett intresse för teknik och säkerhet, gärna med koppling till larm
• Grundläggande förståelse för teknik och förmåga att arbeta praktiskt, med andra ord är du händig och van vid att skruva och lösa problem
• Långsiktigt intresse för yrket, en vilja att lära sig och utvecklas över tid
• Förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av svagström eller liknande tekniska installationer.
• Arbetat i liknade roll sedan tidigare
• Bakgrund som fastighetsskötare, bilmekaniker, elektriker eller industriarbetare
• Nyfikenhet och driv att ständigt utvecklas inom säkerhet och larm
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och för att lyckas i rollen tror vi att du är en ödmjuk och serviceinriktad person som alltid sätter kunden i fokus. Du tar ansvar för ditt arbete, behåller lugnet när det behövs och löser problem med ett metodiskt och nyfiket arbetssätt. Dessutom har du ett tydligt driv och en vilja att ständigt utvecklas.
Övrig information:
• Start: Omgående eller enligt överenskommelse
• Arbetstid: Dagtid 07.30-16.30, vardagar
• Placering: Karlstad
• Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning, inkluderat registerkontroll, kommer att genomföras i samband med anställning (i enlighet med 3 kap 1§ i Säkerhetsskyddslagen).
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Great Security finns på 35 andra orter i Sverige och är en komplett säkerhetsleverantör och nu söker de förstärkning till deras arbetsplats i Karlstad men fokus på Larm och säkerhet. Larm är inte bara en teknisk lösning - det är en viktig del av ett heltäckande säkerhetssystem. Oavsett om det gäller att förebygga inbrott, upptäcka brand i tid eller skydda ett område mot obehöriga, är ett välplanerat larmsystem avgörande för att snabbt kunna agera vid incidenter. Great Security är certifierad anläggarfirma för både inbrott och brandlarm.
Det är en väldigt dynamisk bransch och en arbetsdag kan vara mycket varierande. Du, individuellt eller i team är Great Securitys ansikte ute hos kund. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
