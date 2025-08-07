Arbeta med fristående villor? Snickare sökes!
2025-08-07
Vill du vara med i ett växande team och arbeta med varierande byggprojekt i Stockholm Vi på eLinked AB söker nu fler erfarna och självgående snickare till vår kunds verksamhet. Kunden är ett etablerat byggföretag med över 15 års erfarenhet och stark orderingång inom nyproduktion av villor, renoveringar, om och tillbyggnader
Du kommer främst arbeta med nyproduktion av fristående villor men även renoveringar och andra byggprojekt förekommer. Du arbetar aldrig själv även fast vissa arbetsmoment är självständiga och du får ansvar för projektets olika faser. Jobben är främst i Stockholmsområdet även om företaget är baserat i Uppsala.
Du kommer bland annat att jobba med
Köksmontage
Badrumsrenovering
Golvläggning
Byggnation av uteplatser
Takbyten
Allmänna renoveringsarbeten
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet som snickare inom nyproduktion och renovering
Arbetar noggrant och självständigt
Är lösningsfokuserad och tar ansvar
Trivs med att jobba i team och bidra till en god arbetsmiljö
Har B körkort
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön
Roliga projekt och många specialbyggen
Firmabil
Kollektivavtal
Arbetstelefon med fria samtal och surf
Dator eller surfplatta för projektledande roller
Tjänstepension och olycksfallsförsäkring
Friskvårdsbidrag genom Nordic Wellness SATS 24 7
Personalaktiviteter och utvecklingsmöjligheter
Kurser och kompetensutveckling Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare eLinked AB
(org.nr 559191-1622) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Christoffer Andersson christoffer@elinked.se Jobbnummer
9449082