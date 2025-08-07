Arbeta med fristående villor? Snickare sökes!

ELinked AB / Snickarjobb / Stockholm
2025-08-07


Visa alla snickarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos ELinked AB i Stockholm, Solna, Järfälla, Södertälje, Uppsala eller i hela Sverige

Vill du vara med i ett växande team och arbeta med varierande byggprojekt i Stockholm Vi på eLinked AB söker nu fler erfarna och självgående snickare till vår kunds verksamhet. Kunden är ett etablerat byggföretag med över 15 års erfarenhet och stark orderingång inom nyproduktion av villor, renoveringar, om och tillbyggnader


Publiceringsdatum
2025-08-07

Om tjänsten

Du kommer främst arbeta med nyproduktion av fristående villor men även renoveringar och andra byggprojekt förekommer. Du arbetar aldrig själv även fast vissa arbetsmoment är självständiga och du får ansvar för projektets olika faser. Jobben är främst i Stockholmsområdet även om företaget är baserat i Uppsala.

Du kommer bland annat att jobba med
Köksmontage
Badrumsrenovering
Golvläggning
Byggnation av uteplatser
Takbyten
Allmänna renoveringsarbeten


Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet som snickare inom nyproduktion och renovering
Arbetar noggrant och självständigt
Är lösningsfokuserad och tar ansvar
Trivs med att jobba i team och bidra till en god arbetsmiljö

Har B körkort




Vi erbjuder

Konkurrenskraftig lön
Roliga projekt och många specialbyggen
Firmabil
Kollektivavtal
Arbetstelefon med fria samtal och surf
Dator eller surfplatta för projektledande roller
Tjänstepension och olycksfallsförsäkring
Friskvårdsbidrag genom Nordic Wellness SATS 24 7
Personalaktiviteter och utvecklingsmöjligheter
Kurser och kompetensutveckling

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
eLinked AB (org.nr 559191-1622)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Christoffer Andersson
christoffer@elinked.se

Jobbnummer
9449082

Prenumerera på jobb från ELinked AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos ELinked AB: