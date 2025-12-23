Arbeta kvällar och varannan helg i vår hemtjänst
Din & Min Omsorg i Umeå AB / Undersköterskejobb / Umeå
2025-12-23
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Visa alla jobb hos Din & Min Omsorg i Umeå AB i Umeå
Vi söker dig som förstår att arbete i omsorg vilar på etik och moral.
Hur vi möter människor säger något om vilka vi är, både som personer och som yrkesutövare.
Att köra varsamt i trafiken, visa hänsyn, vara ärlig och ta ansvar hör till grundförutsättningarna för att passa hos oss. Det handlar om samma värderingar som i omsorgen; att man visar respekt och omtanke och gör rätt även när ingen ser.
Du som söker till oss är positiv och närvarande, både i mötet med kunder och som kollega. Du är pålitlig, tar vid där andra slutar och bidrar till att helheten fungerar.
Vi tror på arbetsmoral, laganda och stolthet - man dyker upp, gör sitt jobb och gör det ordentligt.
Arbetet innebär omvårdnad och servicetjänster i människors hem. Just nu har vi lediga tjänster till dig som i huvudsak vill arbeta deltid, kvällar samt varannan helg.
Din & Min Omsorg är ett etablerat företag med mycket glädje och övertygelse. Företaget ägs och drivs av Anna Karin Sandow och Linda Holmlund som båda under lång tid har arbetat i ledande positioner inom vård och omsorg.
Vi tar vi vårt uppdrag på största allvar. Vi ska leverera den hemtjänst som vi själva vill ha en dag - med respekt, omtanke och humor som förenar oss.
Skicka in din ansökan snarast möjligt då urval och intervjuer sker löpande.
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: ansokan@dinochmin.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kvällsarbete". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Din & Min Omsorg i Umeå AB
(org.nr 556935-9309), http://www.dinochmin.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Caroline Heierstam Caroline@dinochmin.se 070-987 63 99 Jobbnummer
9663215