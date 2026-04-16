Är du Vilgots nya assistent? Sommarjobb i Bergsjö!
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sundsvall
2026-04-16
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Är du Vilgots nya assistent? Vilgot är 7år och har har dyskinetisk CP, epilepsi och söker dig som är social, lekfull och som älskar att arbeta med barn. Viss vana av barn är önskvärt men ej ett krav.
Arbetstider: Vi söker dig som vill och kan arbeta i sommar under dagtid, em, kväll, helger samt vakna nätter. Från och med den 1/8 kan vi också erbjuda en schemarad under vakna nätter.
Arbetsuppgifter: Vilgot behöver assistans i alla moment. Han är en aktiv kille som gillar att leka, springa i sin gåstol, cykla och följa med familjen på olika aktiviteter. Han har inget tal med använder sig av en ögonstyrd dator för att kommunicera eller bläddra runt på Youtube och spela spel. Vilgot är väldigt tydlig i sitt kroppsspråk så man brukar ha lätt att förstå honom när man väl lär känna honom. Vilgot äter via Peg men smakar även mat med munnen, peg är lätt att lära sig. Det förekommer lyft så fysiken bör vara god.
Vart? Vilgot bor i en villa i Bergsjö tillsammans med familjen som består av mamma, pappa, Vilgots två bröder som är 15 och 17 år och hudsjur.
Är du en person som är flexibel, ansvarsfull och engagerad i dina arbetsuppgifter? Kan du arbeta de tider som står i annonsen? Har du möjlighet att ta dig till arbetsplatsen i Bergsjö? Då är det dig vi söker! Skicka in din ansökan redan idag, intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Vi kommer vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU)
Enligt lagen om registerkontroll ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget (enligt God Assistans policy kräver vi belastningsutdraget för arbete på HVB-hem då den visar mer information än LSS) från polisens hemsida, blankett finner du här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
931 57 SKELLEFTEÅ
