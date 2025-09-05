Är du vår valsamordnare för valet 2026?
Miljöpartiet de gröna i Skåne söker valsamordnare
Vi söker en valsamordnare för att samordna valrörelsen inför valet den 13 september 2026. Vår valsamordnare ska, tillsammans med vår ordinarie personalstyrka, säkerställa att vår valrörelse fungerar smidigt för att vi ska kunna öka vårt väljarstöd i Skåne. Publiceringsdatum2025-09-05Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta tillsammans med våra anställda på dels vårt huvudkontor i Lund och dels med partiets personal på regionkontoret i Kristianstad. I arbetet är dina huvudsakliga uppgifter att stärka förutsättningarna för våra medlemmar och kandidater att genomföra en lyckad valrörelse. Du kommer vara med att planera och organisera det praktiska arbetet i valrörelsen och vara den högra handen och fötterna till MP Skånes valgrupp. En valplan är framtagen som stöd och riktning för det arbete som ska genomföras.
En valrörelse består av många olika skiftande delar, det är allt från att hjälpa medlemmar och kandidater med kampanjaktiviteter och det mer administrativa arbetet med beställningar av valsedlar, kampanjmaterial till att arrangera möten, events och utbildningar för kandidater. Det innebär också mycket samordning med våra sidoorganisationer: Grön Ungdom, Gröna Studenter och Gröna Seniorer, som alla har egna aktiviteter och är del av partiets valrörelse.
Det ingår också varierande arbetsuppgifter som kan uppstå i en valrörelse samt hantering av en mängd mejl. Tjänsten innebär en del resor i Skåne och en del tjänstgöring på helger och kvällar, då våra förtroendevalda och kandidater har möjlighet att engagera sig. Vårt huvudkontor ligger i Lund men mycket av arbetet kan ske via distansarbete. Kravprofil för detta jobb
Som valsamordnare ser vi att du har god kunskap om både partiet och förutsättningarna för ideellt arbete. Du har lätt för kontakter med människor, är serviceinriktad och är bra på att samarbeta, även i en stressig miljö. Du är initiativrik, har god organisatorisk förmåga, är strukturerad och noggrann. Tjänsten innebär mycket självständigt arbete med förmåga att fatta beslut.
Det är en fördel om du har varit aktiv inom ideell sektor och känner till Miljöpartiets organisation. Medlemskap i Miljöpartiet är inget krav men vi förutsätter att du sympatiserar med vår politik.
Oregelbundna och obekväma arbetstider förekommer.
Tjänsten kommer att vara i form av en projektanställning den 1 januari - 9 oktober 2026 på 85 procent. Exakt tillträdesdag är flexibel beroende på sökandes önskemål. Arbetstiden kan variera beroende på olika faser av valrörelsen.
Lön enligt överenskommelse.Så ansöker du
Personligt brev samt CV skickas till ulf.holm@mp.se
Sista ansökningsdag är löpande men senast den 1 oktober 2025.
För mer information om tjänsten kontakta:
Ulf Holm, ordförande Miljöpartiet de gröna Skåne (ulf.holm@mp.se
)
Facklig kontaktperson Teresia Ställborn, (teresia@mp.se
