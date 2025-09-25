Är du vår nya utbildare i signalteknik?
2025-09-25
Är du en erfaren signaltekniker som vill dela med dig din kompetens genom att utbilda på Trafikverksskolan i Ängelholm? Sök jobbet och ta chansen att påverka branschen genom att utbilda framtidens samhällsbyggare.
Är du vår nya utbildare i signalteknik?Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
"Specialisering, utmaning, möjlighet." Så beskriver en medarbetare sitt jobb som utbildare inom signalteknik med tre ord. Vi på Trafikverksskolan har behov av att stärka vår förmåga att genomföra kurser i signalteknik inom järnväg och erbjuder dig ett spännande och utvecklande arbete med att vara med och vidareutveckla denna verksamhet.
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning av blivande och befintliga signaltekniker och signalingenjörer. I jobbet ingår arbete med framtagning av utbildningsmaterial och du planerar självständigt för genomförandet av utbildningen som du genomför i enlighet med framtagen kursbeskrivning. Du ansvarar för att bedöma och dokumentera kursdeltagares kunskaper/färdigheter och kompetenser. Som utbildare deltar du också aktivt i utveckling av nya kurser och förvaltning av befintligt kursutbud. Därutöver ingår också att underhålla och utveckla övningsanläggningar. En del av undervisningen kan genomföras digitalt på distans. Du kommer att erbjudas en pedagogisk grundutbildning och en god inskolning i rollen som utbildare.
"Det roligaste med att vara utbildare hos oss är att få följa elevernas utveckling och se deras framsteg. När man inte står i klassrummet så förbereder man sig för kommande lektioner, arbetar med kursdokumentation, eller utvecklar nya kurser till exempel. Kollegorna är en annan stor del av det som gör jobbet så roligt, vi har ett starkt samarbete och stöttar varandra" berättar en annan medarbetare.
Tjänsten är placerad i Ängelholm. Arbetet kan innebära vissa resor nationellt. Hos oss på Trafikverksskolan möter du kollegor med bred erfarenhet och hög kompetens. Vi hjälps åt och stöttar varandra, och givetvis får du rätt förutsättningar att lyckas i ditt nya uppdrag på Trafikverksskolan!
Övrig information
Vi har valt att samarbeta med Jefferson Wells i denna rekrytering. Vid frågor eller en intresseanmälan är du välkommen att kontakta Jefferson Wells konsulter Helen Eklid, 072-226 61 81, helen.eklid@jeffersonwells.se
eller Pär Gårdbro, 070-268 80 76, par.gardbro@jeffersonwells.se
Du kan söka tjänsten via Trafikverkets hemsida alt kan du skicka in en intresseanmälan via Jefferson Wells hemsida: www.jefffersonwells.seKvalifikationer
För att lyckas i den här rollen behöver du ha en kommunikativ förmåga. Du är skicklig på att förmedla komplexa budskap på ett tydligt och lättförståeligt sätt och du anpassar din kommunikation efter mottagarens behov och förutsättningar. Du har också en god analytisk förmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt. Du är nyfiken, drivande och har en stark vilja att utvecklas, både i din yrkesroll och som kollega. Du håller dig uppdaterad inom ditt kompetensområde och tar ansvar för att omsätta ny kunskap i praktiken. Du förstår vikten av samverkan och bygger goda relationer genom att vara lyhörd, respektfull och inkluderande. Du motiveras av ett aktivt medarbetarskap där du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, samtidigt som du har ett helhetsperspektiv och bidrar till gemensamma mål.
Vi söker dig som har
utbildning på lägst gymnasienivå med elinriktning i kombination med eftergymnasial utbildning inom signalområdet för svensk järnväg (som till exempel yrkeshögskoleutbildning signaltekniker alternativt yrkesutbildning från Trafikverksskolan)
giltig behörighet som signalsäkerhetskontrollant inom järnväg
goda kunskaper att uttrycka dig på svenska i såväl tal som skrift
körkort för manuell växlad personbil
Det är meriterande om du
har relevant pedagogisk erfarenhet
har goda färdigheter i att använda Word och Powerpoint
kan uttrycka dig på engelska i både tal och skrift
har kunskaper om den modernare tekniken inom signalområdet som till exempel datorställverk, ALEX vägskydd och ERTMSSå ansöker du
Vänligen bifoga ditt CV då det ligger till grund för det första urvalet i den här processen.
Trafikverksskolan är Trafikverkets utbildningsenhet och hos oss bidrar du till att kompetensutveckla framtidens medarbetare - både på Trafikverket och inom väg- och järnvägsbranschen. Vi genomför även längre utbildningar på gymnasie- och högskolenivå. Som Sveriges största utbildare inom väg och järnväg kompetensutvecklar vi årligen 14 000 personer både på vår unika övningsanläggning i Ängelholm och på olika orter runt om i Sverige. Tillsammans bidrar vi till att fler lär sig mer för att kunna utveckla vårt transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "60:2025:009". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Thomas Frost 0101243040 Jobbnummer
9526802