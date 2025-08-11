Är du vår nya trafikledare till Distribution?
2025-08-11
Just nu är vi uppe i ett spännande resa som innebär fler diversifierade uppdrag och därför behöver vi utöka med fler trafikledare till Distributionen i Luleå. Vill du vara en del av vårt vinnande team och bidra till att forma framtidens transporter tillsammans med oss? Då ska du läsa vidare!
Du kommer ha nära kontakt med våra kunder och leverantörer, ansvara för samtliga logistiktransporter ut från våra terminaler från Stockholm i söder till Kiruna i norr, via våra digitala system. Vi värdesätter våra kunder, leverantörer och kollegor högt och därför söker vi dig med hög arbetsmoral, alltid redo att ta dig an uppdrag med en glimt i ögat och leverera service på högsta nivå.
Om jobbet
Vi på Distribution planerar och anpassar vi våra resurser utifrån förutsättningarna. Det är ett självständigt arbete samtidigt som du tillsammans med teamet kommer spela en viktig roll i att vara administrativt stöd för våra förare/leverantörer och hantera interna och externa kontakter tillsammans med dina kollegor där laget går före jaget. Du arbetar med dator och telefon som ditt främsta arbetsverktyg. Stor del av jobbet är kopplat till administration, fakturering, rapportering, avvikelsehantering m.m.
Med kortare eller längre varsel arbetar du med att:
• Planera och fördela transportuppdrag på bästa sätt avseende tidsplan och resurser.
• Erbjuda kunder den bästa logistiklösning för deras behov, offerera och sälja in dessa.
• Ha nära kommunikation med kunder och förare/leverantörer.
Vem är du?
Hos oss är den ena dagen är inte den andra lik - det älskar vi och för att trivas tror vi att du också gör det. För att passa in i vårt team delar du vårt intresse för god service och affärer. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och strukturerar dessa tillsammans med dina kollegor. Du har lätt för att prioritera dina uppgifter och ser till att lämna ifrån dig ett arbete med god kvalitet.
Har du erfarenhet/utbildning inom logistikbranschen är det meriterande. Vi ser att du har god vana vid att arbeta med digitala system. B-körkort är ett krav likaså goda kunskaper i svenska och engelska.

Vilka är vi på logistik och vad erbjuder vi dig?
På BDX Logistik arbetar vi inom hela Sverige samt Norden. Vi erbjuder olika typer av logistiklösningar - allt från ordinära
transporttjänster mellan punkt A och punkt B till tredjepartslösningar och avancerade projektlaster.
På BDX vill vi erbjuda dig goda möjligheter till att utvecklas och växa som medarbetare, vi är en del av en organisation som erbjuder
interna karriärvägar och utbildningar.
• Du kan förvänta dig en omväxlande roll med uppdrag inom hela Sveriges logistikområde
• Ett omväxlande och utmanande arbete. Din insats kommer vara viktig och göra skillnad för BDX framtida tillväxt
• Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi ett stort antal förmåner.
Det finstilta
Anställningsform: Anställningen avser en tillsvidareanställning. Provanställning kommer att tillämpas
Sysselsättningsgrad: Heltid, dagtid
Arbetsort: I denna tjänst kommer du vara placerad på vårt huvudkontor i Luleå tillsammans med andra kollegor från BDX Logistik.
Lön: Enligt överenskommelse.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
I BDX koncernen sätter vi alltid säkerheten först. I våra rekryteringar innebär det att vi genomför bakgrundskontroller som en del av företagets riskhantering för att säkerställa att vi anställer rätt person på rätt plats. Bakgrundskontrollen är ett sätt av att validera kandidatens uppgifter och bakgrund för den sökta tjänsten.
Förhoppningsvis på dessa tre minuters läsning har vi gett en bild över hur det är att arbeta hos oss. Vid frågor gällande tjänsten kontakta Madeleine Åkerström, Produktionschef madeleine.akerstrom@bdx.se
.
